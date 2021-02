[주가 상승 예측되는 AI추천 유망주] 한화생명, 롯데제과 외

AI투자비서 라씨로는 인공지능(AI)이 엄선한 종목에 대한 정보를 무료로 제공한다. 본 종목은 증권사들이 추천한 중대형주들 중 AI가 실적, 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 선별한 종목으로, 투자유망주 선택에 도움이 된다.

최근 AI가 엄선한 우량종목은 한화생명, 롯데제과, 한솔케미칼 등으로 나타났다. 한화생명은 2021년 시장 금리 상승에 따른 투자수익 증가 및 변액보험준비금 부담 감소로 인한 실적 개선이 기대되고, 지난 몇 년 간 저금리에 대응하기 위해 노력한 보장성보험 중심의 판매 효과 가시화도 지속될 점 등이 투자 포인트로 꼽히고 있다.

롯데제과의 경우에는 고수익 채널로의 자원이 집중되고 있으며, 제빵 사업 체질 개편, 건강기능식품 제품 확장 및 식사 대용 제품 매출 확대가 예상되어 5년 내 별도 매출액 1.8조원 초과, 영업이익률 10%에 근접 전망될 것으로 보여 기대감이 높은 것으로 분석됐다.

이와 관련한 보다 자세한 정보는 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있으며, AI라씨로 웹페이지에서도 동일 정보를 확인할 수 있다.

[투자자 관심 종목]

