"한달 만에 억대연봉 달성?"…공정위, '기만광고' 세일즈성공학협회 제재

한국세일즈성공학협회 등 3개사에 시정명령·과징금 부과 및 검찰 고발

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 공정거래위원회는 '국가등록자격증 발급, 법인영업으로 누구나 단기간 고수익 달성' 등의 거짓·과장·기만 광고를 한 한국세일즈성공학협회 등에 시정명령과 과징금(총 4000만원) 부과 및 검찰 고발을 결정했다고 22일 밝혔다.

공정위에 따르면 한국세일즈성공학협회 전 공동대표인 안모씨와 양모씨는 2017년 8월23일부터 2018년 9월까지, 세일즈성공학협회는 2018년 9월부터 2019년 2월1일까지 자신의 네이버카페 등을 통해 자신이 보유한 민간자격증 '정책금융지도사'를 '국가등록 정책금융지도사'라고 거짓 광고했다.

소비자들은 자격증 명칭만 보고 국가자격증과 민간자격증을 쉽게 구분하지 못하기 때문에 사업자는 소비자가 오인하지 않도록 광고시 행정기관에 등록한 자격증 명칭을 사용해야 한다. 하지만 이들은 자격증 명칭에 민간자격증이라는 사실을 알 수 있는 표시를 하지 않았다. 결국 이는 국가자격증을 보유하거나 발급하는 것처럼 소비자를 오인하게 할 우려가 있어 거짓·과장 광고에 해당된다.

이와 함께 세일즈성공학협회와 공동대표는 자신의 정책자금을 활용한 법인영업을 배우면 누구나 단기간에 전세계 보험업계 고소득 설계사(들의 모임인 MDRT 회원이 되거나 억대 연봉을 달성할 수 있다고 광고를 했다. MDRT는 연간 1억8000만 원 이상의 보험료나 7300만 원 이상의 수수료 실적을 올려야 회원 가입이 가능하다. 하지만 세일즈성공학협회는 MDRT 회원이 되거나 억대 연봉자가 된 사례 등 입증 자료를 공정위에 제출하지 못했다. 또 계약할 가능성이 높은 고객정보 리스트인 '진성 DB'를 쉽게 대량 수집할 수 있는 비법을 알려준다고 광고하면서 DB 수집 방법이 과태료 부과대상이 될 수 있다는 사실을 은폐했다.

이에 공정위는 세일즈성공학협회 공동대표였던 안모씨와 양모씨에게는 시정명령과 과징금 2200만원을 부과하고 검찰에 고발했다. 세일즈성공학협회는 시정명령과 과징금 600만원 부과, 검찰고발을 조치했다.

공정위 관계자는 "정부정책자금 관련 법인영업 교육 분야의 부당 광고 행위를 엄중 제재함으로써 수강생인 보험설계사 등 소비자뿐만 아니라 정부정책자금 지원 대상 중소기업의 피해를 예방할 수 있다는 점에서 의의가 있다"며 "앞으로도 민간 자격증 취득 학원에서 국가자격증인 것처럼 광고하는 행위와 자격증 취득과정을 수료하면 고수익을 올릴 수 있는 것처럼 수강생 모집광고를 하는 행위에 대해 지속적으로 감시하고, 위반 행위를 적발할 경우 엄중 제재할 계획"이라고 말했다.

