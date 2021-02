‘더샵 디오션시티 2차’ 오늘 특별공급, 내일 1순위 청약

한국부동산원 청약홈 ‘홈페이지’ 및 ‘스마트폰 앱’에서 접수 받아

청약 자격 꼼꼼히 확인해야…공식 홈페이지에서 세부 사항 안내 중



포스코건설은 22일과 23일 ‘더샵 디오션시티 2차’ 특별공급, 1순위(일반공급) 청약을 각각 진행한다고 밝혔다. 지역 내에서 주거 선호도가 높은 디오션시티에 위치하는데다 더샵 브랜드 파워까지 더해진 만큼 청약 열기도 뜨거울 전망이다.

청약 접수는 한국부동산원 청약홈 홈페이지 및 스마트폰 앱에서 진행되며, 공동인증서(기존 공인인증서) 또는 네이버 인증서가 필요하다. 청약 신청 시간은 오전 8시부터 오후 5시 30분까지다.

특별공급의 경우 전체 물량의 40%에 달하는 만큼 자격이 된다면 적극 노려보는 것이 좋다. 청약은 기관추천, 다자녀가구, 신혼부부, 노부모 부양, 생애최초를 대상으로 한다. 특히 생애최초의 경우 군산시 민영주택 첫 적용이며, 자격을 갖춘 청약자를 대상으로 추첨을 통해 당첨자를 가리는 만큼 첫 내집마련에 나서는 수요자들의 관심이 기대된다.

1순위 청약은 군산이 비규제지역인 만큼 군산시?전북 거주 만 19세 이상, 청약통장 가입기간 6개월 이상, 주택형별 예치금 등의 조건만 충족하면 누구나 청약 자격이 주어진다. 또한 재당첨 제한이 없고 대출규제도 덜하며, 계약금 완납 후에는 분양권 전매도 가능하다.

공급 유형별 세부 요건은 더샵 디오션시티 2차 공식 홈페이지에서 확인할 수 있으며, 한국부동산원 청약홈 홈페이지에서는 일반분양 주택청약의 각 단계를 미리 체험해 볼 수 있는 ‘모집공고단지 청약연습’ 서비스도 이용 가능하다.

분양 관계자는 “지난 9일 사이버 견본주택 오픈 이후 고객들의 홈페이지 접속 및 문의 전화가 끊이질 않고 있어 관심이 뜨거운 상황”이라며 “디오션시티만의 우수한 입지, 인근 시세 대비 낮은 분양가, 비규제지역, 더샵 브랜드 등의 특장점을 갖춰 군산지역 뿐만 아니라 전라북도 및 전국에서도 문의가 꾸준하다”고 말했다.

한편 더샵 디오션시티 2차는 전북 군산시 디오션시티 A5블록(조촌동 2-28번지 일원)에 들어서며, 지하 2층~지상 최고 29층 6개동 총 771가구다. 전용면적별 분양 가구수는 ▲84㎡A 442가구 ▲84㎡B 111가구 ▲84㎡C 36가구 ▲106㎡ 125가구 ▲124㎡ 54가구 ▲143㎡ 1가구 ▲154㎡ 2가구다.

전 세대 판상형, 4베이 이상의 구조에 타입별 알파룸·욕실 특화(케어룸) 등을 설계해 공간 활용도를 높였으며, 단지 중앙에는 고군산 군도의 해안 경관을 모티브로 한 수변·녹지 공간이 조성된다. 피트니스센터, 실내 골프연습장, 건식 사우나 등 입주민 커뮤니티 시설도 들어설 예정이다.

현재 코로나19 확산 예방을 위해 사이버 견본주택을 운영 중이며, 문의 사항은 대표번호 또는 더샵 디오션시티 2차 카카오톡 채널 일대일 상담을 이용하면 안내를 받을 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr