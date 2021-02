개학 초 어린이보호구역 불법 주·정차 집중단속…무관용 즉시 견인

내달 2일부터 19일까지 시행…23일부터 26일까지 4일간 사전예고단속 실시, 등하교시간 단속 강화

5월11일부터 어린이보호구역 과태료 일반도로 대비 현행 2배 → 3배로 인상

[아시아경제 임철영 기자] 서울시는 3월 새 학기 개학을 맞아 오는 내달 2일부터 19일까지 14일간 어린이 보호구역에 대한 불법 주·정차 집중단속을 실시한다고 22일 밝혔다.

어린이 보호구역 1750개소에서 실시하는 집중단속에는 서울시와 25개 자치구, 서울지방경찰청 합동으로 진행하며 등교시간(오전 8∼10시) 및 하교시간(오후 1∼6시)에 집중단속이 이뤄진다.

이번 집중 합동단속은 코로나19에 따른 학년·학교별 실제 등교시간대에는 불법 주·정차 상습지역·사고다발지역 등 취약지역 순회 집중단속을 실시하며 특히 어린이 교통사고가 가장 많이 발생하는 하교시간대에는 전체 단속구간에 대한 단속을 실시한다.

서울시는 내달 2일부터 시작하는 집중단속에 앞서 어린이 보호구역 내 안전운전과 집중단속에 대한 시민의 공감대 형성과 단속관련 민원발생 방지를 위해 오늘 23일부터 26일까지 사전예고단속을 실시한다.

지난해 어린이 보호구역에 대한 무관용 원칙 적용 지속적인 단속실시로 단속건수는 18만4413건으로 2019년 대비 17% 증가한 반면 사고건수는 2019년 114건에서 62건으로 45.6%가 감소했으며 특히 사망사고는 1건도 발생하지 않았다.

서울시는 올해에도 어린이 교통사고 사망자 제로수준 유지는 물론이고, 교통사고건수도 줄이기 위해 어린이 보호구역 주변 불법 주·정차 상시 기획단속을 실시해 위반차량에 대해서는 무관용 원칙을 적용해 예외 없는 즉시단속과 견인 등 강력단속을 추진할 예정이다.

한편 도로교통법시행령 개정으로 오는 5월 11일부터 어린이 보호구역 내 불법 주정차 과태료가 일반도로 대비 현행 2배(8만∼9만원)에서 3배(12만∼13만원)로 인상되는 만큼 운전자의 각별한 주의가 필요하다.

황보연 서울시 도시교통실장은 “앞으로도 시와 자치구, 경찰과의 긴밀한 협조로 어린이 보호구역내 불법 주·정차 차량에 대한 단속을 강화할 것”이라며 “통학로 안전을 위협하는 불법주정차에 대해서는 무관용 원칙을 적용해 예외 없는 즉시 강력 단속을 시행하고, 어린이뿐만 아니라 모든 교통약자가 안심할 수 있는 안전하고 즐거운 등·하교길을 만들겠다”고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr