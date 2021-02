미얀마 제2 도시 만달레이에서 경찰이 20일 군부 쿠데타에 항의하는 시위대에 실탄을 쏴 최소 6명이 부상했다고 AFP 통신이 의료진의 말을 인용해 보도했다.

통신에 따르면 경찰이 이날 만달레이의 한 조선소에서 시위대를 향해 실탄을 쏴 6명이 부상했으며 이 가운데 2명은 중상을 입었다.

AFP 통신은 경찰의 실탄 사용은 현장에 있는 의사를 통해 확인됐다고 전했다.

이 조선소에서는 근로자들이 군부 쿠데타에 항의해 파업 중이었던 것으로 알려졌다.

