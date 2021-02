"미얀마 시위대에 경찰 발포 2명 부상"…실탄 여부 불분명

미얀마 제2 도시 만달레이의 한 조선소에서 20일 경찰이 반(反) 쿠데타 시위대를 향해 발포해 최소 2명이 부상했다고 AFP 통신이 보도했다.

시위대가 파업 중인 조선소 근로자들의 체포를 막기 위해 몰리자 경찰이 총탄을 쏜 것으로 알려졌다.

그러나 AFP는 경찰이 실탄을 쐈는지, 고무탄을 쐈는지는 아직 불분명하다고 전했다.

이에 앞서 만달레이 지역 시위 소식을 전한 로이터 통신은 시위하는 조선소 근로자들을 향해 경찰이 고무탄을 쏴 1명이 경상을 입은 사진이 현지 사회관계망서비스(SNS)에 올라왔다고 보도했다.

EFE 통신은 경찰이 조선소 파업 근로자들을 지원하기 위해 온 시위대를 향해 고무탄을 쐈다고 목격자들의 말을 인용해 보도했다.

