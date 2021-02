[포토]서울시농수산식품공사, 송파시니어클럽과 어르신 일자리 창출 MOU 체결

[아시아경제 박종일 기자] 서울시농수산식품공사(사장 김경호)는 지난 9일 고령자 적합 분야의 지속가능한 신규 어르신 일자리 창출을 위해 송파시니어클럽과 업무협약을 체결했다.

공사는 고용 취약 계층으로 전락할 위기에 처한 시니어에게 일자리 기회를 제공하는 취업 지원 플랫폼을 구축하기 위해 업무협약을 추진했다.

이번 협약을 통해 공사는 송파시니어클럽에서 운영하는 어르신 일자리 시스템의 구인정보를 공유, 송파시니어클럽은 공사에서 의뢰한 시니어 취업상담, 채용알선 등 서비스를 제공한다.

또 송파시니어클럽에서 추진하는 ‘시니어 인턴십’ 사업과 연계 강화로 향후 시니어에게 수요자 중심의 고용촉진형 일자리를 지원할 수 있을 것으로 기대된다.

양 기관은 코로나19 장기화로 악화된 고용시장 상황 속에서 고용 취약계층인 시니어의 근로조건 보호 및 합리적 고용관행을 확산, 시니어에게 양질의 일자리를 제공할 계획이다.

조병길 총무팀장은 “코로나19의 위기 상황에서 다른 기관과의 연계와 협업을 통해 시니어 노동자들이 더 빠르게 취업시장에 접근, 더 많은 혜택을 받도록 신규 일자리 창출을 위해 노력하겠다”고 말했다.

