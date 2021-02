[아시아경제 임철영 기자] 전해철 행정안전부 장관이 19일 오후 6시 49분 발생한 어선(거룡호) 침수사고 관련 상황을 보고 받고 인명구조에 최선을 다해달라고 당부했다.

전 장관은 "해경·해군 등 관계기관과 긴밀하게 협조하여 모든 가용자원을 활용 인명구조에 최선을 다해달라"면서 "실종자 수습 시 신속하게 신원을 확인하여 실종자 가족에게 알려 주기 바라며 구조대원의 안전에도 각별히 유의해 달라"고 당부했다.

이번 사고는 포항 감포동방 해상 43km 지점에서 어선(거룡호)이 침수 중이라는 신고로 파악됐다. 이날 오후 9시 기준 해경함정 1척, 경비함 3척, 항공기 3대가 현장에 출동해 수색작업을 진행하고 있다.

승선원은 내국인 3명과 베트남인 2명, 중국동포 1명 등 총 6명으로 실종된 것으로 추정된다.

