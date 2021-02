장단기 금리 차 10년 만에 최대…"개인 순매수세는 지속"

[아시아경제 이민지 기자] 장단기 금리 차가 10년 만에 최대 수준으로 벌어졌다. 경기회복과 물가 상승에 대한 기대감이 반영되면서 장기물이 크게 오른 데 따른 것이다.

19일 금융투자업계에 따르면 서울 채권시장에서 10년 만기 국고채 금리는 연 1.875%를 기록해 3년물(0.996%) 금리와의 차이를 0.879%포인트로 벌였다. 이날 2011년 1월 24일(0.880%포인트) 이후 10년 만에 가장 큰 격차다.

한국은행이 기준금리(연 0.50%)를 계속 동결하는 가운데 장기 채권금리는 경기 회복과 물가 반등 기대로 지난해 8월 이후 계속 오르면서 금리 차가 벌어졌다. 장기금리는 물가지수와 경기회복에 영향을 받는다.

미 국채 10년물 금리도 이번 주 들어 연 1.3% 선을 넘나들며 상승 추세를 이어가고 있다. 대규모 부양책 조달에 따른 국채 발행과 경기회복 기대감으로 가파른 상승세를 이어가고 있다. 김대준 한국투자증권 연구원은 “한국금리는 미국금리와 동행한다”며 “조 바이든 행정부의 경기 부양 기대감이 여전히 살아있어 장기금리는 추세적인 측면에서 상승세를 유지할 것”이라고 말했다.

다만 급작스러운 금리 상승은 나타나지 않을 것으로 보인다. 시장의 우려는 커지고 있지만, 미국 연방준비제도(Fed)는 긴축정책에 대한 우려를 낮추고 있기 때문이다. 파월 Fed 연준의장은 지난주 연설을 통해 금리 인상에 대한 우려를 일축했고 인플레보다는 완전고용을 걱정해야 한다고 언급했다. 다음 주 파월 의장의 연설이 예정된 가운데 시장 달래기에 나설 것이란 관측에 무게가 실리고 있다.

장단기 금리 차가 최대로 벌어졌음에도 개인들의 순매수세는 지속됐다. 이날 코스피는 0.68% 오른 3107.62로 장을 끝마친 가운데 개인은 주식시장에서 홀로 3742억원어치 주식을 사들였다. 한대훈 SK증권 연구원은 “금리 상승에도 불구하고 유동성 이탈의 조짐은 나타나지 않고 있다”며 “반도체와 자동차 등 여전히 대형주에 대한 매수세가 뚜렷한 가운데 단기적으론 시장에서 경기 민감 주가 강세를 보일 것”이라고 전했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr