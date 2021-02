文 코로나 극복 '위로 지원금' 언급에 野 "선거용 말 잔치, 국민 기만"

[아시아경제 이민지 기자] 야권은 문재인 대통령이 19일 더불어민주당 지도부와의 오찬 간담회에서 “코로나19에서 벗어날 상황이 되면 국민 위로 지원금, 국민 사기 진작용 지원금 지급을 검토할 수 있다”고 밝힌데에 대해 “그들만을 위한 성대한 선거용 말 잔치”라고 질타했다.

김은혜 대변인은 구두 논평으로 “선거 전에는 찍어주면 돈 주겠다더니 이번엔 코로나19 극복하면 돈 주겠다 한다”며 “조건부 생색내기의 국민 기만 도대체 언제까지 할 건가”라고 강력하게 비판했다.

이어 “국민들은 날로 기세가 불어나는 코로나에 두렵고, 어르신 백신 언제나 나오나 전전긍긍하는데, 약자 위한다던 이 정권은 ‘역대 가장 좋은 성과’라 자화자찬하며 줄줄이 문을 닫는 서민들에 대한 손실보상, 고용 참사, 양극화엔 단 한마디 언급도 송구한 기색마저도 없다”고 지적했다.

김 대변인은 "그들만을 위한 성대한 선거용 말 잔치에 국민은 없었다“며 ”무능하고 염치없는 참 나쁜 정권"이라고 덧붙였다.

이날 문 대통령은 "당·정·청 협의를 통해 적극적인 재정 정책을 이끌어 주었다”며 “근로소득과 사업소득은 감소했지만, 적극적이고 신속한 재정정책으로 이전소득이 많이 증가해 모든 분위에서 가계소득이 늘어나 소득 불평등 악화를 최소화하는 데 역할을 했다”고 말했다.

