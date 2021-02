에브리봇, 샤오미 무선청소기 브랜드 ‘로이드미’ 공식 론칭

- 코로나 이슈로 관심받는 99% 항균 모델 Z1 외 총 5종 선보여

- 품질보증기간 2년, 국내 A/S는 에브리봇이 담당



국내 로봇청소기 판매 점유율 1위의 에브리봇이 샤오미 대표 무선청소기 브랜드인 ‘로이드미’를 국내 공식 출시했다고 20일 밝혔다.

이번에 국내 출시한 모델은 총 5종으로, 로이드미 최상위 프리미엄 모델인 X30 Pro, 유럽 스테디셀러 모델인 S2, 디자인어워즈 위너 S1 Special, 항균율 99%를 인증 받은 Z1 그리고 가성비를 자랑하는 Z1 Air 모델이 있다.

업체 측에 따르면 150개 이상의 특허로 완성된 로이드미 무선청소기는 글로벌 시장에서 검증된 기술력으로 전세계 60여개국으로 수출되고 있다고 한다.

로이드미는 흡입한 먼지를 분리하는 멀티 토네이도 에어덕트 기술과 6단계 필터링 시스템, 3년의 연구개발 끝에 탄생한 독자적 4중 살균 기술까지, 독보적인 기술력을 보유하고 있다는 설명이다.

이 제품은 강한 흡입력, 긴 배터리 수명, 초경량 무게 등 무선청소기가 당연히 가져야 할 기본에 디자인이라는 새로운 가치를 더했다.

이는 독일 iF 어워드, 레드닷 어워드, 일본 굿디자인 어워드 등 세계적인 디자인 어워드에서 6관왕을 차지하여 공식적으로 인정을 받은 것으로 알려져 있다.

기타 자세한 정보는 로이드미 공식 웹사이트에서 확인할 수 있다.

