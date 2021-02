몸캠피싱 대응 ‘제로데이’ 피씽 솔루션으로 무력화

‘몸캠피싱’은 금전적 피해와 정신적 피해가 다른 범죄에 비해 크다고 알려져 있다. 사회 네트워크를 빌미로 삼아 협박을 가하기 때문에 거액에 달하는 금액도 선뜻 지불하기 때문이다.

범죄조직도 순순히 따를 수밖에 없는 상황을 이용해 협박을 가한다. 대다수의 협박범은 금전적으로 협박, 갈취하며 집요하게 피해자를 옭아매고 있다.

특히 지인들에게 영상을 유포하겠다는 협박을 가해 관계를 유지하기 위해 범죄자들의 요구에 응하게 된다. 진행은 알몸이나 신체 일부를 동의 없이 녹화하고 특정한 파일들을 보내 휴대폰에 저장된 연락처들을 모두 확보 후 협박을 가하는 방식으로 진행된다.

이러한 가운데, IT보안회사 ‘제로데이’가 몸캠피싱 피해자를 위한 동영상 유포 협박 피해 방지 솔루션을 제공해 문제를 해결해주고 있다.

전문 보안팀이 몸캠피싱 신종 수법과 행동패턴을 분석해 전문화된 솔루션을 제공, 신속하고 적절하게 대응할 수 있도록 돕는다. 문제 발생 시 피싱 조직이 사용하는 악성 코드를 분석, 서버를 추적해 문제의 영상을 변형 또는 삭제한다.

또한 동영상이 유포되는 경로를 파악해 차단 및 유포를 원천봉쇄하는 작업을 제공하고 있으며, 악성코드 특화 프로그램을 활용해 스마트폰을 관리하는 작업도 제공 중이다. 또, 몸캠피싱이 많이 발생하는 시각인 오후 6시부터 오전 3시까지 집중적인 상담을 실시하고 있으며, 24시간 연중무휴로 운영되고 있다.

제로데이 관계자는 “가해자가 전송한 설치파일은 삭제하지 않아야 즉각적인 삭제작업이 가능하다”며 “몸캠피싱과 같은 인터넷 협박 및 핸드폰 해킹 등을 활용한 영상물 및 동영상 유포협박 범죄들은 신속하게 대처하는 것이 가장 중요한 사안이니 우선 영상이 차단되면 추가적인 피해가 발생하지 않기 때문에, 무엇보다 신속한 신고가 중요하다”고 전했다.

