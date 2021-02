美 신규실업 다시 증가‥소비·생산 증가에도 머나먼 고용 회복

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 고용 상황이 다시 악화한 것으로 나타났다.

미 노동부는 18일(현지시간) 지난주(2월 7일∼2월 13일) 신규 실업수당 청구 건수가 86만1000건으로 집계됐다고 발표했다.

이는 전주보다 1만3000건 늘어난 것으로 다우존스 집계 시장 예상치 79만건을 웃돌았다.

전주의 청구 건수 역시 79만3000건에서 84만8000건으로 5만5000건이나 확대 수정됐다. 전주의 청구 건수가 기존대로였다면 증가 폭이 더욱 커 보였을 상황이었다.

제조업 생산도 코로나19 상황 이전으로 회복됐지만, 여전히 고용은 기대만큼 회복되지 않고 있다. 하루 전 발표된 1월 소매 판매 5.3% 증가 소식을 희석할 정도의 뉴스라는 평가다.

월스트리트 저널 등 미 언론들은 하락 추세이던 신규 실업수당 청구 건수가 다시 늘어났다며 우려를 표했다.

고용지표 악화 영향으로 이날 뉴욕 증시는 개장 전 거래에서 낙폭을 키우고 있다. 10년물 미 국채 금리는 다시 1.312%까지 상승했다.

