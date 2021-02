[아시아경제 김봉주 기자] 서효림이 시아버지가 직접 사다 준 간식 사진을 공개했다.

배우 서효림은 18일 오후 자신의 인스타그램 스토리에 "쓱~ 들러서 동대문 맛집이라며 주고 가신 시아빠♥ 완전 짱 멋지심"이라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 서효림이 시아버지에게 받은 먹음직스러운 떡볶이와 전 등이 담겼다.

한편 서효림은 2019년 배우 김수미의 아들 정명호 대표와 결혼해 지난해 6월 첫 딸을 품에 안았다.

