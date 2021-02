정청래 "안철수, 다시는 TV 토론 하지 마라…금태섭에 완패"

"금태섭에 시종 밀리는 장면 연출" 지적

"TV토론 승부처는 카피와 이미지…안철수만 손해 봐"

[아시아경제 임주형 기자] 정청래 더불어민주당 의원이 4·7 서울시장 보궐선거에 출마한 안철수 국민의당 예비후보를 향해 "다시는 TV토론을 하지 마시라"라며 비판했다.

정 의원은 18일 오후 진행된 채널A 주최 '안철수-금태섭 서울시장 후보단일화 토론' 이후 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "제자(금태섭)가 스승(안철수)을 찜 쪄 먹은, 금태섭의 일방적 한판승"이라며 이같이 말했다.

이어 "TV토론의 승부처는 카피와 이미지"라며 "말로는 건전한 정책, 자질과 능력, 전문성과 추진력의 검증이지만 짧은 시간 동안 순간순간 판단하고 외우기는 어렵다"라고 설명했다.

그러면서 "한마디로 안철수의 완패다. 안철수의 동공이 자주 흔들렸다"라고 주장했다.

정 의원은 "안철수 대표의 입장에서 보면, 한때 자신의 대선 선대위 상황실장이었을 만큼 자신을 근거리에서 보좌했던 사람과 토론을 할 때는 '너와는 클래스가 다르다'라는 것을 보여줘야 한다"며 "그런데 오히려 금태섭에게 시종 밀리는 장면을 노출하고 말았다"라고 지적했다.

이어 "10년 동안 정치력과 실력의 진보가 없는 퇴물 같은 느낌만 잔뜩 심어줬다. 귀에 걸리는 말도 없었고, 속 시원한 얼굴 표정도 없었다"라고 꼬집었다.

그러면서 "한마디로 안철수는 손해만 본 토론이었다. 금태섭에게도 밀리는데 뭘 하겠나"라며 "안철수는 TV토론을 할 때마다 3%씩 지지율을 까먹는 일이 반복될지도 모르겠다는 불길한 예감이 든다"고 했다.

한편 이날 안 후보와 무소속 금태섭 예비후보는 제3지대 후보 단일화를 위한 첫 토론회를 펼쳤다. 이날 두 후보는 '문재인 정부 4년 간의 평가와 대안'이라는 주제로 100분간 토론을 진행하며 여러 정치 현안에서 격돌했다.

특히 이날 토론에서 금 후보는 안 후보를 향해 날 선 질문 공세를 던지기도 했다. 금 후보는 "문재인 정부의 가장 큰 문제가 불통인데 안 후보도 소통에 문제가 있다는 지적을 받는다"며 "문재인 정부와 다르지 않게 여러 차례 말을 바꿨다"라고 꼬집었다.

이에 대해 안 후보는 "어려운 제3의 길을 걷다 보니 생긴 오해"라며 금 후보를 향해 "응원을 보내드리고 싶은 마음이다"라며 되받아쳤다.

금 후보가 재차 "태극기 세력이 누구보다 애국심 높은 분들이라는 말씀을 했다"라고 묻자 안 후보는 "국민 통합을 위해 노력해야 한다는 취지로 말씀드린 것"이라고 응수하기도 했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr