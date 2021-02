[아시아경제 이정윤 기자] 서울시는 18일 0시부터 오후 9시까지 21시간 동안 서울에서 코로나19 신규 확진자가 170명으로 잠정 집계됐다고 밝혔다.

이는 같은 시간대 잠정 집계치로 따져 전날 193명보다 23명 적다.

서울의 하루 확진자 수는 지난달 7일부터 이달 15일까지 줄곧 200명보다 적었고 이달 8일에는 90명까지 줄기도 했다. 하지만 설 연휴 직후인 16일 258명을 기록하면서 코로나19 재확산 우려가 커지고 있다.

서울의 코로나19 누적 확진자 수는 이날 오후 9시 기준 2만7097명으로 잠정 집계됐다.

