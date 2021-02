[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 18일 오후 2시 49분께 경남 밀양시 산내면 한 야산에서 불이 나 4시간 30분 만에 완전 진화됐다.

주민의 신고를 받은 소방 당국 등은 소방차 9대와 소방대원 25명, 산불진화대 30명, 헬기를 투입해 화재 발생 4시간 30분 만인 이날 오후 7시 30분께 완전히 꺼졌다.

이날 불로 임야 1600여m²와 60m² 규모 암자 1곳이 소실된 것으로 전해졌다. 불은 야산에 있는 사찰에서 시작돼 인근까지 번진 것으로 추정된다. 인명피해는 따로 없었다.

경찰과 소방 당국은 피해 규모와 화재 원인을 조사할 예정이다.

