[아시아경제 김혜민 기자] 이란이 한국에서 생산한 아스트라제네카 코로나19 백신의 사용을 긴급 승인했다.

18일(현지시간) 이란 국영 IRNA 통신에 따르면 키아누시 자한푸르 이란 보건부 공보실장은 코로나19 백신 3종을 긴급 사용 승인했다고 밝혔다.

한국의 SK바이오사이언스가 생산한 영국 아스트라제네카 백신과 러시아의 R-팜이 생산한 아스트라제네카 백신, 인도의 바라트 바이오테크가 생산한 코백신 등이다.

아스크라제네카는 옥스포드 대학과 공동으로 백신을 개발해 생산물량 중 일부를 SK바이오사이언스에 위탁했다.

이란 보건부는 지난달 25일 러시아산 스푸트니크V 백신 사용을 승인, 200만 도스(1회 접종분)를 들였으며 지난 9일부터 접종을 진행 중이다.

