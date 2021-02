슈밥 WEF 회장 文대통령에 서한…"K-방역·한국판 뉴딜 깊은 인상 받았다"

[아시아경제 이지은 기자] 클라우스 슈밥 세계경제포럼(WEF) 회장이 문재인 대통령에게 서한을 보내 K-방역과 한국판 뉴딜에 대해 참가자들이 깊은 인상을 받았다며 감사의 뜻을 전했다.

청와대는 최근 슈밥 WEF 회장이 문 대통령에게 서한을 보내 "문 대통령이 '2021 다보스 아젠다 한국 정상 특별연설'에 참석해 주셔서 진심으로 감사하다"고 했다고 18일 전했다.

WEF는 한국의 방역과 한국판 뉴딜, 기후변화 대응 등을 고려해 지난달 '다보스 아젠다 주간' 국가 정상 특별회의에 문 대통령을 초청했다. 문 대통령은 지난달 27일 화상으로 '한국 정상 특별연설'에 참석해 기조연설을 하고 글로벌 기업·국제기구와 질의응답 세션을 가졌다.

슈밥 회장은 서한을 통해 "문 대통령의 이번 참여가 팬데믹 이후 글로벌 경제 재건을 시작하는 차원에서 매우 중요한 역할을 했다"며 "문 대통령의 말씀과 같이 포용성과 지속가능성을 경제·사회 구조에 편입시킬 때 비로소 인류는 미래의 충격을 이겨낼 수 있는 복원력을 확보할 수 있을 것"이라고 말했다.

또 "문 대통령께서 팬데믹 관리에서 얻은 한국의 교훈과 한국판 뉴딜을 향한 미래지향적인 비전을 바탕으로 국제 연대를 요청하고 사회적 포용성 확보를 위한 혁신적 해결 방안 마련을 강조했다"며 "이는 기조연설과 기업인과의 대화 세션에 참석한 모든 이들에게 깊은 인상을 주었다"고 말했다.

문 대통령은 "다보스 아젠다에 참석해 한국의 비전을 알리고 세계경제포럼 회원들과 대화하는 기회를 가질 수 있어 영광"이라며 다보스 아젠다가 팬데믹 위기 극복 방안을 논의하는 장으로 자리매김한 것을 높이 평가한다는 내용의 답신을 보냈다.

