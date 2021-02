광주교육청, 교육공무직 1192명 인사 단행

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청이 내달 1일자 교육공무직원 정기 인사를 18일 단행했다.

지난 2013년부터 매년 3월1일자로 실시된 정기인사에 본인 희망, 생활근거지 등을 고려한 적재적소 배치를 통해 개인별 역량과 능력을 최대한 발휘할 수 있도록 하는 데 중점을 뒀다는 게 시교육청 설명이다.

역대 최대 규모인 이번 정기 인사는 ‘광주시교육청 교육공무직원 전보관리규정’에 따라 소속 기관(학교) 4년 이상 근무한 만기자, 현 소속 기관(학교) 1년 이상 근무한 희망내신자, 신규 발령자, 정수 조정자 등을 포함해 19개 직종 1192명(전보 1102명, 신규 발령 30명, 정년퇴직 60명)에 대해 이뤄졌다.

정은남 시교육청 노동정책과장은 “교육공무직원의 직종별 전문성과 개인 희망을 종합적으로 고려해 이번 인사를 단행했다”며 “코로나19 시대에 우리 아이들의 얼굴에서 희망을 찾고, 새길을 찾고, 좋은 세상을 찾고, 우리 모두가 함께 하는 지원체제를 구축하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr