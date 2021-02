더샵 오포센트리체, 커뮤니티 시설 특화 단지로 눈길…경기 광주 최초 수영장 도입

코로나19로 인해 실내공간에서 머무는 시간이 급증하며, 부동산 시장에서 단지 내에 특화 설계 및 커뮤니티 시설 등을 도입해 입주민들의 주거 편의와 쾌적성을 높인 단지들이 수요자들의 이목을 끌고 있다.

실제로 지난해 6월 경기 용인시에서 공급된 기업형 민간임대주택 ‘신광교 제일풍경채’의 경우 평균 경쟁률 14.74대 1로 전 타입이 1순위 마감됐다. 전문가들은 해당 단지의 인기 이유로 유아풀을 갖춘 단지내 수영장을 비롯한 다양한 커뮤니티 시설과 식사 서비스 등 주거 특화 서비스 제공을 꼽았다. 지난해 10월 남양주 별내신도시에서 분양한 ‘별내자이 더 스타’ 역시 대규모 커뮤니티를 지상에 조성하는 특화 설계로 주목받았다. 별내자이 더 스타의 1순위 청약에는 421가구 모집에 총 8만 5593명이 몰렸다.

커뮤니티 및 특화 설계를 도입한 단지들은 시세 상승률도 높게 나타난다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 지난 6월 인천 서구 백석동 일대에 분양된 ‘검암역 로열파크씨티 푸르지오 1단지(전용면적 74㎡)’ 분양가는 분양 당시 4억 원 중반대였으나 2021년 1월 기준 5억 6,370만원에 거래됐다. 해당 단지는 분양 당시 ‘리조트 도시’를 컨셉으로 조경 특화 설계와 차별화된 커뮤니티 시설을 내세웠다.

이러한 가운데, 이번 2월 포스코건설이 경기 광주 일대에 새롭게 공급 소식을 전한 ‘더샵 오포센트리체’ 역시 광주 최초로 커뮤니티 시설에 실내 수영장을 도입한다고 밝혀 화제가 됐다. 단지 내 들어서는 실내 수영장은 4레인 규모로 조성되며, 유아풀도 별도로 갖췄다.

단지 내 조성되는 커뮤니티 시설의 ‘SPORTS ZONE에는 실내 수영장과 함께 실내 체육관, 냉온탕, 건식사우나를 갖춘 사우나, 실내골프연습장, 필라테스, G.X룸, 피트니스센터 등이 들어선다.

뿐만 아니라 교육 특화 존 ‘EDU ZONE’에는 키즈룸, 키즈라이브러리를 포함한 작은도서관, 멀티룸, 남녀독서실 등도 조성 예정이다. 이외에도 게스트하우스, 음악연습실, 코인세탁실, 펫카페 등이 계획돼 있다.

더욱이 경기 광주에서 주택가 이면도로의 심각한 주차난 해소를 위해 우선주차제를 실시하는 등 힘쓰고 있다. 특히 주목할만한 부분은 인접지구 아파트 단지의 경우 주차대수가 세대당 평균 약 1.24대인 것에 비해 더샵 오포센트리체는 세대 당 1.4대의 주차대수를 제공한다는 점이다. 이를 동일 세대 수 기준으로 비교해보면 더샵 오포센트리체에는 약 230여대 분의 여유 공간이 있는 것으로 분석된다. 이는 최근 도내 신축 아파트가 제공하는 세대 당 평균 주차 대수인 1.3대도 웃도는 수치다.

단지 내에는 입주민들의 선호도가 높은 물놀이장과 다채로운 테마의 조경도 마련된다. 먼저, 단지 중앙에는 잔디광장, 어린이놀이터, 물놀이장, 산수정원이 어우러지는 복합 커뮤니티 공간 ‘더샵필드(가칭)’가 조성되며, 시원한 미러폰드에 비춰지는 녹음을 감상할 수 있는 힐링정원 ‘미러가든’과 단지 산책로를 따라 조성돼 초화류와 함께 즐기는 휴게공간 ‘포켓가든’도 계획돼 있다.

더샵 오포센트리체 분양관계자는 “최근 아파트 시장에서 커뮤니티 시설 특화 단지들이 각광받고 있다”며 “더샵 오포센트리체는 기존 고산ㆍ태전 지구 내 공급된 단지들과 비교해 차별화된 특화 설계와 커뮤니티 시설을 선보이며, 그 중에서도 경기 광주 최초로 실내 수영장을 선보일 예정이라 수요자들의 높은 관심을 받고 있다”고 전했다.

한편, 더샵 오포센트리체는 18일(목) 특별공급을 시작으로 19일(금) 1순위 해당지역, 22일(월) 1순위 기타지역 청약이 진행되며, 3월 2일(화) 당첨자 발표가 이어진다. 계약 일정은 3월 18일(목)부터 3월 27일(토)까지 10일 동안 진행된다.

