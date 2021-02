브러쉬 브랜드 아이캔디, 올리브영 ‘기특한 일주일 프로모션’ 참여

브러쉬 브랜드 아이캔디는 오는 2월 21일까지 올리브영에서 주최하는 기특한 일주일 프로모션에 참여한다고 밝혔다.

아이캔디 브러쉬는 장인의 손길로 제작되는 핸드메이드 하이퀄리티 국내산 브러쉬 브랜드로 인체공학적 기술을 탑재한 헤어 브러쉬 브랜드이며 둥그런 볼팀이 두피와 모발을 자극없이 케어하며 특허받은 S자 물결모양의 브러쉬모로 머리카락 사이사이 간격을 넓혀주어 한번의 빗질로 볼륨감을 선사한다.

이번 올리브영 기특한 일주일 프로모션에 에티켓거울이 장착된 스탠드형 브러쉬로 가성비와 편리성을 모두 갖춘 아이캔디의 베스트셀러인 ‘레인보우 볼륨 S브러쉬 미디움 블랙’을 최대 40% 할인된 가격에 전국 올리브영 매장 및 공식 온라인몰에서 만나볼 수 있다.

이와 함께 2월 한달간 앙증맞은 사이즈의 ‘레인보우 볼륨 S 브러쉬 미니핑크’와 그루밍족을 위한 ‘블랙브러쉬’ 간편하고 빠르게 자연스러운 컬링을 연출할 수 있는 ‘핫컬링 뱅 헤어 브러쉬’의 중복적용이 가능한 1천원 할인쿠폰을 올리브영 온라인몰 또는 모바일 앱을 통해 사용할 수 있다.

