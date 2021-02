【시선집중】 수익에 목마른 당신에게 추천하는 최근 트렌드 종목들

▶1주일 수익률 250% 나온다 꼭 잡아야할 종목 ▶신청 즉시 종목 확인 (클릭)

최근 엄청난 수익률을 보이고 있는 데이드투자그룹에서 꼭 사야할 종목들을 '독점'으로 포착하였다. 종목선정에 고민이 큰 개인투자자들을 위해 이를 무료로 공유하기로 하였다.

▶데이드투자그룹 독점 포착 숨은 특급 유망주는? ▶신청 즉시 무료 확인 (클릭)

●반도체관련주●

반도체 공급대란에 따라 반도체 관련주의 가치가 연일 주목받고 있다. 차량용 반도체 공급부족사태와 함께 PC수요의 폭증, 각종 신산업이 본격화하면서 역대급 실적이 기대되고 있다. 한동안은 공급이 수요를 못따라갈 것으로 보임에 따라 증권가에서는 "현재 가격도 낮다"는 판단이다. 오늘의 고점이 내일의 저점이 될 것이다.

▶▶지금바로 영광의 주인공이 되어라! '반도체 관련주' ▶지금 즉시 해당 종목 받기 (클릭)

●쿠팡관련주●

쿠팡의 미국 뉴욕거래소 상장이 사실상 확정 됨에 따라 관련주들에 대한 관심도 뜨거워지고 있다. 쿠팡와우와 로켓배송을 통해 상당한 고정고객을 창출하고 있는 쿠팡은 현재 50조 가치로 추산되고 있다. 쿠팡이 상장될 경우 관련한 종목들이 재평가 받고, 동시에 국내 이커머스 관련주들도 재평가 받을 수 있어 해당종목들의 엄청난 주가 상승을 예고 하고 있다.

▶▶한번 놓치면 무조건 손해 '쿠팡관련주' ▶지금 관련 종목 확인하기 (클릭)

데이드투자그룹에서는 급등하는 테마들에 대해 독점 포착하여 아래 링크를 통해 무료로 제공하고 있다.

▶▶▶주식하면서 한번 이상은 주목해야할 핵심 유망주 ▶신청 즉시 확인 (클릭)

관심종목: KMH하이텍 KMH하이텍 052900 | 코스닥 증권정보 현재가 1,910 전일대비 90 등락률 -4.50% 거래량 6,235,536 전일가 2,000 2021.02.18 13:10 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 당신의 게임체인저가 되어 줄 급상승 유망주 TOP4반도체.. 조용하죠? 강하게 급등합니다! 놓치면 안될 대장 株!현대차! 드디어 일냈다! 엔비디아 고성능 반도체 탑재! close , 덴티스 덴티스 261200 | 코스닥 증권정보 현재가 2,105 전일대비 170 등락률 -7.47% 거래량 28,310,266 전일가 2,275 2021.02.18 13:10 장중(20분지연) 관련기사 덴티스, 주가 2255원 (28.86%)… 게시판 '북적'[클릭 e종목]"덴티스, 내년부터 본업 회복 기대…턴어라운드 전망"덴티스 '틀니 신소재' 의료기기 허가 획득 close , 신풍제지 신풍제지 002870 | 코스피 증권정보 현재가 3,180 전일대비 1,020 등락률 -24.29% 거래량 6,667,417 전일가 4,200 2021.02.18 13:10 장중(20분지연) 관련기사 【화제의테마】 놓치는 순간 바보될걸? 실시간 '핫트렌드' 종목 TOP4신풍제지, 주가 3565원 (15.75%)… 게시판 '북적'【화제의테마】 지금 아니면 절대 기회 없다! 실시간 '핫트렌드' 종목 TOP4 close , 서울전자통신 서울전자통신 027040 | 코스닥 증권정보 현재가 1,090 전일대비 70 등락률 -6.03% 거래량 4,099,050 전일가 1,160 2021.02.18 13:10 장중(20분지연) 관련기사 ‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”【AI포착】 AI가 포착, '우한폐렴' 관련 株 적정매수 시점 close , 리더스 기술투자 리더스 기술투자 019570 | 코스닥 증권정보 현재가 821 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 12,950,528 전일가 821 2021.02.18 13:10 장중(20분지연) 관련기사 리더스 기술투자, 커뮤니티 활발... 주가 -4.27%.리더스 기술투자, 커뮤니티 활발... 주가 14.21%.아직 못잡으셨나요. 삼성전자, SK하이닉스에 납품하는 ‘이 기업’! 또 드립니다. close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.