LG전자, '퓨리케어 360˚공기청정기 알파' 출시…"청정 성능·편의성 강화"

[아시아경제 정현진 기자] LG전자가 청정 성능과 고객 편의성을 대폭 강화한 '퓨리케어 360˚ 공기청정기 알파'를 이달 말에 출시한다고 18일 밝혔다.

이 제품은 청정면적이 기존 100㎡에서 114㎡로 넓어진 것이 특징이다. 제품 위쪽과 아래쪽에 2단 구조로 클린부스터가 있으며, 상단 클린부스터는 좌우로 회전할 수 있는 각도가 기존 70도에서 140도로 확장됐고 깨끗한 공기를 내보내는 거리도 기존 7.5m에서 최대 9m로 늘어났다. 하단 클린부스터는 좌우 회전 각도가 140도이며 청정 거리도 최대 5m에 달한다.

LG전자는 이번에 처음으로 액세서리인 인공지능 센서를 선보인다. 공기청정기와 센서를 함께 두고 사용하면 공기청정기만 사용하는 것보다 5분 가량 더 빠르게 공간을 청정한다고 LG전자는 설명했다. 인공지능 모드를 선택, 공기질에 맞춰 ▲집중청정 ▲분리청정 ▲싱글청정 중 최적의 옵션으로 설정하는 식으로 작동한다. LG전자는 글로벌 시험인증기관인 TUV 라인란드가 시험한 결과 인공지능 모드가 오토 모드 대비 24% 더 빠르게, 43% 더 많은 먼지를 정화한 것으로 나타났다고 밝혔다.

이 제품은 필터수명센서를 탑재해 사용 시간을 계산하고 실제 필터에 쌓인 먼지양을 바탕으로 압력 차이를 측정해 필터교체 시기를 알려준다. 또 공기청정기 제품에는 처음으로 음성안내 기능을 적용해 운전모드 변경, 필터 교체시기 등을 음성으로 전할 수 있도록 했다고 LG전자는 소개했다. 이 제품 위쪽의 클린부스터 중앙에는 4.3인치 크기 터치 LCD 화면을 갖춰 인공지능 센서가 있는 공간의 미세먼지 농도 등을 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

퓨리케어 360˚ 공기청정기 알파는 V트루토탈케어필터를 탑재해 항바이러스·항균 효과는 물론 극초미세먼지와 5대 유해가스 등을 제거한다. 서울대학교 보건대학원과 공동으로 시험한 결과 이 필터가 쥐코로나바이러스(MuCoV)를 99.9% 제거했으며 한국화학융합시험연구원(KTR) 실험 결과에서도 황색포도상구균, 폐렴간균, 대장균을 99.9% 없애줬다고 LG전자는 설명했다.

이 필터는 0.01㎛(마이크로미터·1㎛는 1백만 분의 1m) 크기 극초미세먼지를 제거한다. 한국공기청정협회로부터 청정성능 CA인증, 한국천식알레르기협회 KAF인증, 영국알레르기협회 BAF인증을 획득했다. 암모니아, 포름알데히드, 톨루엔, 아세트산, 아세트알데히드 등 5대 유해가스나 생활냄새도 없애준다.

퓨리케어 360˚ 공기청정기 알파는 청정면적 기준 114㎡와 66㎡으로 출시되며, 출하가는 139만~179만원이다. LG전자는 114㎡ 신제품과 인공지능 센서 1개를 세트로 구매하는 고객에게는 최대 10만원의 캐시백 혜택을 제공한다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr