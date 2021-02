함평군, 농축특산물 통합브랜드 유통 강화 추진

‘함평천지’ 브랜드 생산·유통·소비 일원화 구축

[함평=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 함평군이 관내 농축특산물의 생산·유통 체질 개선을 위해 ‘함평군 농축특산물 통합브랜드 유통 활성화’ 5개년 중장기 계획을 수립하고 단계별 추진에 나섰다.

17일 함평군에 따르면 이번 중장기 계획은 올해 군이 선정한 3대 비전 중 하나로, 함평군 지역에 가장 경쟁력 있는 특화작물의 선정·육성을 통한 명품농산물 생산과 산지 유통조직 육성 등 유통체계를 정립한다.

세부 사업으로 분류별 새로운 전략 품목을 선정해 품목별 맞춤 기술지도 및 지원사업을 추진하고, 전략 품목의 권역별 조직을 육성하는 등 전략 품목 육성에 박차를 가한다.

군은 이번 계획에 농협과 농업법인이 중심이 된 산지 유통조직 육성과 권역별 산지 유통시설 통합 운영체계를 구축하는 방안도 포함되어 있어 농축특산물 브랜드 관리 및 고품질화로 시장 경쟁력이 강화되고 체계적인 유통 관리를 통해 농가 소득이 증대될 것으로 기대하고 있다.

군 관계자는 “이번 농축특산물 통합브랜드 유통 활성화 5개년 계획은 함평군의 농업경쟁력을 높여 함평군민 모두가 부자 되는 함평 건설에 교두보가 될 것”이라고 말했다.

