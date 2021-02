"집 냉장고에 현금 보관하라"…당당히 찾으러 온 보이스피싱 수거책

[아시아경제 김봉주 기자] 보이스피싱 범죄가 갈수록 대담해지고 있다. 검사를 사칭하며 접근해 "은행 계좌가 범죄에 노출됐으니, 현금을 찾아 집안 냉장고에 보관하라"고 한 뒤 직접 돈을 챙기러 집 안까지 당당히 들어오는 사례까지 발생했다.

17일 SBS는 돈을 찾아 집안 냉장고에 넣어야 한다고 지시한 보이스피싱 조직원이 그 집에 들어가 현금을 가로채려 했다고 보도했다.



보도에 따르면, 이 조직원은 춘천의 한 아파트로 들어가, 다용도실의 김치 냉장고에서 검은 비닐봉지에 있는 현금 5천만원을 확인했다.

다행히 피싱 조직원은 잠복 중인 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 보이스피싱 조직원을 주거 침입과 절도, 사기 등 3가지 혐의를 적용해 구속했다.

은행 직원의 신고가 없었더라면 70대 여성이 평생 모은 거금을 하루아침에 날릴 뻔한 상황이었다.

최근에는 한 여성이 길거리에서 만난 피해자에게 저금리로 대출을 해주겠다며 접근한 뒤, 기존 대출금을 가로채려다가 체포되기도 했다.

통장 개설과 대포 통장 사용이 어려워지자, 직접 만나 현금을 갈취하는 수법을 택하고 있다는 분석이다.

