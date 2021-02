가덕도 특별법 법안소위 큰틀 합의..19일 조율

[아시아경제 구채은 기자] 여야가 17일 '가덕도신공항특별법'에 대해 상당 부분 합의 해 2월 임시국회 내 처리 가능성이 커졌다.

여야는 이날 국회 국토교통위원회 법안심사소위원회를 열어 ▲신공항 운영 공항공사 설립 ▲조세, 부담금 감면 특례 ▲2030 부산세계박람회 개최를 위한 조기 건설 등 조항을 삭제하기로 큰틀에서 합의했다.

현재 국회에 상정된 가덕도 신공항 관련 특별법은 한정애 더불어민주당 의원(환경부 장관)의 '가덕도 신공항 건설 촉진 특별법'과 박수영 국민의힘 의원의 '부산 가덕도 신공항 특별법' 등이다.

현재 원안의 사전타당성 면제 조항은 삭제되고 예비타당성 조사는 '면제할 수 있다'에서 '조속히 할 수 있다'로 바뀌는 안으로 논의기 진행 중이다.

오는 19일 국토교통위 전체회의에서 수정 내용이 담긴 가덕도 신공항 특별법이 의결되면, 오는 26일 본회의 통과를 목전에 두게 된다.

가덕도 신공항 특별법은 여당 지도부가 4·7 재보선 핵심 공약으로 내세우면서 2월 임시국회 내 처리를 공언해왔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr