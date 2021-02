정은경 "요양병원 고령층 백신접종 2분기…화이자·AZ 검토"

[아시아경제 이동우 기자] 정은경 질병관리청장은 17일 요양시설·병원의 입원·입소자, 종사자 중 만 65세 이상 고령층에 대한 코로나19 백신 접종 시기에 대해 "2분기 안에는 예방 접종을 시작할 계획"이라며 "4월 정도에 결론을 내릴 것"이라고 밝혔다.

정 청장은 이날 국회 보건복지위원회 전체회의에서 여야 의원들의 관련 질의에 이같이 답했다.

정 청장은 "65세 이상에 대해서는 다양한 대안을 가지고 전문가 검토를 거칠 것"이라며 "화이자, 아스트라제네카(AZ), 노바백스 등을 다 포함해서 결론을 내리도록 하겠다"고 말했다.

정 청장에 따르면 노바백스 백신은 상온 유통이 가능하고, 화이자 백신의 경우에도 해동 상태로 5일 내 접종이 가능하다. 이에 도서지역 등에 의료진이 방문해 접종하는 것도 가능하다.

그러면서 "최대한 접종 시기가 지연되지 않게끔 백신을 결정하고 적절한 접종 방법을 찾아 시행계획을 마련토록 하겠다"고 설명했다.

정부는 당초 1분기에 요양시설, 병원의 입원, 입소자, 종사자 전체를 대상으로 예방접종을 시행할 예정이었으나 만 65세 이상에 대해서는 접종을 일단 보류했다.

이는 만 65세 이상에게는 '접종 효과' 논란이 지속 중인 아스트라제네카 백신의 사용을 신중히 결정하라는 식품의약품안전처의 권고에 따른 것이다.

정부는 아스트라제네카로부터 고령층 대상 추가 임상시험 자료를 3월 말까지 받은 뒤 이를 검토해 접종 여부를 확정한다는 방침이다.

일각에선 1분기 접종대상이 변경됨에 따라 오는 11월 '집단면역'을 형성하겠다는 정부의 목표에도 일부 차질이 생기는 것이 아니냐는 우려도 나온다.

이에 대해 정 청장은 "크게 3가지 변수가 있다. 하나는 백신 공급 일정이고 두 번째는 국민 접종률, 또 하나는 변이 바이러스"라며 "이런 변수를 잘 통제하면서 접종하겠다"고 말했다.

