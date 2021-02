네이버·카카오, AI윤리 기준 강화

[아시아경제 강나훔 기자] 양대 포털사인 네이버와 카카오가 'AI(인공지능) 윤리' 교육 강화에 팔을 걷어 붙였다.

네이버는 17일 오후 서울대학교 AI 정책 이니셔티브(SNU AI Policy Initiative·SAPI)와 공동 웨비나를 열고 '네이버 AI 윤리 준칙'을 내놨다. 기업과 학계가 머리를 맞대 AI 윤리 준칙을 만든 것은 이번이 처음이다.

준칙에는 ▲ 사람을 위한 AI 개발 ▲ 다양성의 존중 ▲ 합리적인 설명과 편리성의 조화 ▲ 안전을 고려한 서비스 설계 ▲ 프라이버시 보호와 정보 보안 등 5가지 조항이 담겼다.

네이버는 학계와의 협업을 통해 AI의 사회적 요구에 대한 전문가들의 객관적 의견을 수렴하는 한편, 네이버가 AI를 바라보는 관점과 기업 철학도 고려해 'AI 윤리 준칙'을 설계했다. 네이버는 향후 'AI 윤리 준칙'의 실천, 사례 발굴 및 개선에 있어서도 학계와 지속적으로 협력한다는 방침이다.

네이버는 또 'AI 윤리 준칙'이 구호에 그치지 않도록 단계적인 실험을 통한 실천 방안도 제시했다. 유연한 사내 커뮤니케이션 채널을 마련해, 프로젝트 진행이나 서비스 개발 시에 사안을 중심으로 문의하고, 논의를 진행할 수 있도록 할 예정이다.

아울러 SAPI와 협력하며 사례 중심의 이슈 페이퍼 및 커뮤니케이션 채널의 운영 경과를 담은 프로그레스 리포트도 발간한다. 향후 스타트업 지원기관과 연계해 시간과 자원이 부족한 스타트업도 AI 이슈에 대해 미리 고민할 수 있도록 경험과 노하우를 전달할 계획이다.

카카오도 이날부터 전 직원을 대상으로 AI(인공지능) 알고리즘 윤리 교육에 들어갔다. 온라인 사내 교육인 '카카오 크루가 알아야 할 윤리경영' 안에 AI 알고리즘 윤리 교육 과정을 신설했다.

교육 내용은 카카오의 디지털 책임 구현 사례를 소개하고 카카오 인권경영선언문, 알고리즘 윤리 헌장의 각 조항을 하나씩 학습할 수 있도록 구성됐다. 교육 자료는 사내에서 직접 제작했다.

카카오는 앞서 2018년 1월 국내 기업 최초로 AI 기술 개발 및 윤리에 관한 규범을 담은 ‘카카오 알고리즘 윤리 헌장’을 발표한 바 있다. 2019년 8월엔 '기술의 포용성', 2020년 7월엔 '아동과 청소년에 대한 보호’'조항을 삽입하면서 내용을 강화했다.

지난달 4일에는 구성원과 비즈니스 파트너의 인권 보호 및 이용자의 정보보호와 표현의 자유를 보장할 의무, 디지털 책임, 친환경 지향 원칙을 담은 ‘인권경영선언문’을 외부에 공개하기도 했다.

