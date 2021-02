2020년 가장 많이 판매된 로봇청소기 브랜드는 ‘에브리봇’

- 에브리봇, 2년 연속 국내 로봇청소기 판매량 1위 기록

- 20년 로봇청소기 시장 점유율 35.6%(판매량 기준) 기록해

2020년 국내에서 가장 많이 판매된 로봇청소기 브랜드는 어디일까?

글로벌 시장조사기관 GFK의 리서치 데이터에 따르면, 에브리봇이 2020년 국내 로봇청소기 판매량 1위를 차지한 것으로 나타났다.

에브리봇은 2019년 국내 판매량 점유비 23%를 차지하며 1위를 한데 이어, 2020년까지 2년 연속 판매 1위를 차지한 것이다.

특히 전체 로봇청소기 브랜드 중에서도 높은 성장률을 보이며 2020년에는 35.6%의 판매량 점유비를 기록한 것으로 나타났다.

최근 코로나19 장기화로 가사의 중요성이 대두되고 삼신가전 중 하나인 로봇청소기에 대한 관심이 높아지면서 국내외 대기업 브랜드를 비롯해 수많은 로봇청소기 브랜드가 시장에 난립한 상황에서, 국내 중소기업 브랜드가 큰 격차로 2년 연속 1위를 차지했다는 점은 업계에서도 의미를 두고 있는 것으로 알려졌다.

관계자는 “에브리봇은 2016년 바퀴 없는 물걸레 로봇청소기 출시를 시작으로 엣지, 3i 등 소비자 니즈를 반영한 다양한 모델을 선보이고 있다”며 “제품의 우수성도 물론이지만 소비자를 만족시키는 AS에 전임직원이 책임감을 가지고 임하고 있다”고 최근 상승세에 대해 설명했다.

해당 브랜드는 최근 GS홈쇼핑의 전략적 투자와 양사간의 긴밀한 제휴를 통해 신제품인 3i POP 로봇청소기를 출시함에 따라 흥행에 연이은 호재로 작용할 수도 있을 것으로 전망된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr