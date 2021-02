"文 하산 준비나 하라" 홍준표에…윤건영 "대선 후보 맞나"

홍준표 "MB도 레임덕 없다고 큰소리 쳤지만 훅 갔다"

윤건영 "야당 대선 후보 품격 보고 싶다"

[아시아경제 허미담 기자] 홍준표 무소속 의원이 문재인 대통령을 향해 '하산 준비나 하라'고 말한 가운데 윤건영 더불어민주당 의원이 17일 "대통령 선거에 나섰던 분이라면 최소한의 도리가 있어야 되지 않겠냐"고 일갈했다.

윤 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "홍 의원님. 대선 후보 맞냐. 현직 대통령에게 하산 준비나 하라니"라며 이같이 말했다.

그는 "일개 국회의원도 아니고 제1야당의 대선 후보였고 또 지금도 대권을 꿈꾸고 계신 분이 임기가 아직 1년도 넘게 남은 대통령에게 하실 이야기는 아닌 것 같다"고 지적했다.

이어 "아무리 야당이라지만, 국정운영에 대한 일말의 책임감은 없나"라며 "홍 의원님이 언급하신 '비리 사건 하나로 훅 가버린 대통령'은 지금 야당이 정부를 운영했던 시기 벌어진 일이다. 국민 모두가 분명하게 기억하고 있다"고 했다.

또 윤 의원은 "저라면 지금 대통령에 대한 비아냥이 아니라, 힘을 보탤 테니 함께 코로나 국난을 극복하자고 하겠다"고 덧붙였다.

그러면서 그는 "주제넘게 걱정할 일은 아니지만 보기 딱해서 한 말씀 드린다"며 "야당 대선 후보의 품격을 보고 싶다. 그게 그렇게 힘든 일인가"라고 했다.

앞서 홍 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "임기 말이 되니 권력 내부가 곳곳에서 무너지는 현상이 적나라하게 드러나고 있다"고 꼬집었다.

그는 "판사가 판사를 잡는 세상, 검사가 검사를 잡는 세상, 경찰이 경찰을 잡는 세상, 군인이 군인을 잡는 하이에나 세상이 됐다"며 "자기들끼리 꽁꽁 뭉쳐 국민들을 괴롭히던 그들 내부가 스스로 무너지고 있다. 이제 제어하기 힘들 거다"고 했다.

또 홍 의원은 "원래 권력의 본질은 모래시계처럼 시간이 갈수록 윗부분은 텅 비게 되고 윗부분이 텅 빈 모래시계가 되면 권력은 진공상태가 되고 물러나야 한다. 순리에 따르지 않고 억지를 부리면 더욱더 큰 화를 초래할 것"이라고 말했다.

그러면서 그는 "MB(이명박 전 대통령)도 임기 말까지 레임덕 없다고 큰소리쳤지만, 이상득 전 의원 비리 사건 하나로 훅 가버린 대통령이 되었던 것을 기억하시느냐"며 "단임제 대통령이 레임덕이 없을 수 있겠느냐. 이제 그만 억지 부리고 하산 준비나 하시라"고 비판했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr