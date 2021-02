"맛있는 채식 한끼 드세요" 아임웰, 비건 '채식당 컵밥' 4종 출시

프리미엄 건강 간편식 브랜드 아임웰이 100% 식물성 재료로 만든 신제품 '채식당 컵밥' 4종을 출시할 예정이라고 밝혔다.

채식을 맛있고 간편하게 즐길 수 있는 '채식당 컵밥'은 고추장나물비빔밥, 강된장곤드레나물밥, 마파순두부덮밥, 가지볶음덮밥 총 네 가지 종류이며, 밥, 토핑 등 재료부터 소스까지 100% 식물성 재료로 만들어 비건식을 하는 사람들도 먹을 수 있다. 전자레인지에 4분~4분 30초 데우면 바로 섭취할 수 있도록 간편성을 더했으며, 플라스틱 대신 종이 용기를 사용해 환경을 한 번 더 생각했다.

건강 트렌드와 맞물려 채식이 많은 관심을 받고 있지만 일부 소비자들 사이에 채식은 맛이 없거나 영양이 부실하다는 인식이 남아 있다. 이에 대해 아임웰의 이빛나라 PM은 "누구나 맛있게 먹을 수 있는 비건 제품을 만들고자 채식당 컵밥을 개발했다"고 기획의도를 밝혔다.

이어 "많은 사람들이 쉽고 편하게 비건식을 접할 수 있도록 대중적으로 선호도가 높으면서 친숙한 메뉴 위주로 구성했다. 영양과 간편성, 합리적인 가격 모두 고려해 만든 제품인 만큼 많은 사람들이 맛있는 채식을 경험하게 되리라 기대한다"고 설명했다.

아임웰은 앞서 채식 버거인 '감탄버거', 100% 식물성 재료로 만든 비건 초콜릿 '단백질 초콜릿'과 곤약면 '걱정마, 누들' 등 채식&비건 제품을 다양하게 선보였다. 오랜 기간 '건강한 라이프스타일 파트너'로서 도시락, 샐러드, 착한 분식 등 균형 잡힌 식단에 집중했던 아임웰은 더 나아가 환경, 동물복지까지 고려한 채식을 비롯해 반려동물들을 위한 펫푸드, 자신감 넘치는 라이프스타일을 위한 뷰티&케어 등 다양한 영역으로 브랜드를 점차 확장하고 있다.

이러한 제품영역 확장에 발맞춰 아임웰은 최근 공식 온라인몰을 리뉴얼했다. 배송서비스 확대, 주문 간편화 등 소비자들의 이용 편의를 개선했으며, 감각적이고 트렌디한 UI/UX 디자인을 적용해 브랜드 이미지에 변화를 줬다.

공식 온라인몰 리뉴얼과 신제품 채식당 컵밥 출시를 기념하여 채식당 컵밥 사전 예약 판매를 진행하고 있으며, 사전예약 구매시 50% 할인 혜택을 제공하여 소비자들의 기대감을 고조시키고 있다. 더불어 22일 채식당 컵밥 정식 출시 이후에는 네이버 라이브쇼핑 등 더욱 다양한 프로모션을 통해 소비자들에게 다가갈 예정이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr