“아기 이름으로 기부” 퓨어랜드 ‘사랑의 분유탑’, 한국소아암재단에 기부금 전달

1,488명 아기 이름으로…17일 기부금 전달…“고객성원에 보답하는 꾸준한 사회적활동 예정”

뉴질랜드분유 퓨어락의 공식수입원 주식회사 퓨어랜드가 기부캠페인 ‘사랑의분유탑 시즌3’에서 모아진 기부금을 소아암 환아 가족 지원을 하고 있는 한국소아암재단에 17일 전달했다고 밝혔다. 이날 진행된 기부금 전달식은 ㈜퓨어랜드와 한국소아암재단 임직원이 참여하였으며, 코로나19 방역수칙을 준수하여 약식으로 진행되었다.

퓨어맘과 함께 하는 사랑의 분유탑은 ㈜퓨어랜드가 매년 운영 중인 기부 캠페인으로, 분유 ‘퓨어락 로열플러스’로 분유탑을 쌓아 SNS에 인증하면 아기 이름으로 기부가 진행되는 고객참여형 캠페인이다. 2018년부터 시작된 사랑의분유탑 캠페인은 퓨어락을 먹이는 육아맘이라면 한 번쯤은 꼭 참여하는 캠페인으로 자리잡으며 매년 참여자가 증가하고 있다.

작년부터 장기화되고 있는 코로나19 상황에도 불구하고 ‘2020 사랑의분유탑 시즌3’에는 총 1,488명의 아기가 기부 참여자로 이름을 올렸으며, 2019년 사랑의분유탑 시즌2의 참여자 수 1,042명보다 약 400여명이 증가하였다.

주식회사 퓨어랜드 송경수 대표이사는 “코로나19로 인해 모두가 어려운 상황에서도 사랑의분유탑캠페인에 대한 고객의 자발적 참여가 증가하여, 이렇게 매년 기부를 진행할 수 있게 되어 기쁘다”며 “사회적 책임을 다할 수 있는 다양한 활동을 통해 앞으로도 퓨어락을 믿고 선택해주는 고객들의 성원에 보답하겠다”고 말했다.

주식회사 퓨어랜드는 국내 프리미엄 유아동 시장에서 후발주자로 시작하였지만, 탄탄한 제품력을 바탕으로 아기분유 퓨어락으로 단기간 100만캔 판매를 달성하는 성장을 보였다. 그 성장세에 보답하는 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있는 주식회사 퓨어랜드는, 사랑의분유탑 기부캠페인 이전에도 자선바자회 참여, 필리핀 빈민촌 아기들에게 분유 후원 등을 진행하였으며, 유명 연예인들도 퓨어락 로열플러스와 함께 기부 활동을 진행하기도 하였다.

퓨어랜드는 고객에게 진정한 프리미엄 제품과 서비스를 제공한다는 비전을 가지고, 제품 출시 후안주하지 않고 더 나은 발전을 위한 제품 개발을 진행했다. 출시 후 3년 동안 아기분유 ‘퓨어락 로열플러스’는 변화하는 사회환경, 고객의 목소리 등을 반영해 총 2번의 제품 리뉴얼 과정을 거쳤다. 최근 퓨어랜드가 발표한 업그레이드 제품 ‘퓨어락 로열플러스 2021년형’은 코로나19로 인해 면역력에 대한 중요성이 높아지는 상황을 반영해, 아기 신체방어력 강화를 위한 초유성분 ‘락토페린’ 함량을 6배 증가시켰으며 ‘식물성DHA’를 전단계 적용하였다. 이 밖에 고객불편해소를 위해 분유 뚜껑을 새롭게 제작하여 밀폐력 및 분유 보관을 용이하게 개선하였다.

아기 분유에서 제품군을 넓히고 있는 주식회사 퓨어랜드는, 고객의 일상에서부터 진정한 프리미엄 가치를 제공하겠다는 목표로 작년 국내 청정지역 200m 지하암반수를 사용한 먹는샘물 ‘퓨어수’를 출시하였다. 퓨어랜드의 제품에 대한 자세한 정보는 퓨어락 쇼핑몰 ‘퓨어랜드몰’을 통해 확인할 수 있다.

