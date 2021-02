집객 앞장서는 '앵커테넌트' 갖춘 상업시설 인기

- 광명 G타워 상업시설 'G세븐스퀘어', 영화관, 건강검진센터 등 입점 확정돼 소비자 관심 집중

상업시설 시장에서 '앵커테넌트(Anchor Tenant)'가 핵심 요소로 떠오르고 있다. 소비 수요를 이끄는데 탁월한 효과가 있다는 점에서 이에 대한 관심이 높아지고 있다는 분석이 나온다.

앵커테넌트란, 고객을 유인하는 능력이 뛰어난 핵심 점포를 말한다. 대표적인 앵커테넌트로 멀티플렉스 영화관이나 스타벅스 등의 유명 프랜차이즈 브랜드, 대형마트나 대형서점 등이 꼽힌다.

앵커테넌트가 입점한 상업시설은 이를 통해 상가의 인지도를 높일 수 있다는 장점이 있다. 동시에 이를 방문하려는 방문객과 유동인구가 꾸준히 유입돼 상권 활성화에 도움이 되며, 지역을 대표하는 랜드마크로 발돋움하는 경우도 많다. 뿐만 아니라 앵커테넌트를 방문하는 고객은 실제 구매로 이어지는 유효 수요인 경우가 대부분이어서 안정적인 수익 창출도 기대할 수 있다.

실제 앵커테넌트를 확보한 상업시설은 상권이 활성화되고, 지역 대표 명소로 떠오르는 경우가 곳곳에서 확인할 수 있다.

대표적으로는 서울시 마포구 합정동에 위치한 '메세나폴리스'가 있다. 이 상업시설은 초기에는 방문객이 적어 인근 신촌과 홍대 상권 대비 주목을 받지 못했지만, 홈플러스, 롯데시네마 등의 앵커테넌트가 추가로 입점하면서 이를 방문하려는 수요가 꾸준히 유입되기 시작했다. 그 결과 상권이 크게 활성화됐고, 현재는 마포를 넘어 강북권을 대표하는 핫플레이스로써의 자리를 공고히 하고 있다.

광교신도시에 자리한 '엘리웨이 광교'도 여러 개의 대형 프랜차이즈 상점을 앵커테넌트로 유치해 효과를 톡톡히 봤다. 실제 엘리웨이 광교는 타이거슈가, 바르다김선생, 올리브영 등의 유명 프랜차이즈가 속속 들어서며 상권이 크게 활성화됐다. 이에 지금은 광교를 들린다면 꼭 가봐야 할 대표 명소로 자리매김했다.

한 업계관계자는 “영화관이나, 프랜차이즈 상가 등의 핵심 앵커테넌트를 확보한 상업시설은 이를 통해 고객의 집객력과 체류시간을 높일 수 있는 만큼, 타 상가 대비 안정적인 수익 창출에 더 유리한 것이 사실"이라며 "때문에 이를 확인한 수요자들은 앵커테넌트의 입점이 확정된 상업시설을 적극적으로 찾아 나서고 있어 분양시장에서 이들 상가는 연일 고공행진을 이어가고 있는 상황"이라고 말했다.

이런 가운데 광명시 소하지구에서는 다양한 핵심 앵커테넌트를 갖춘 상업시설이 분양 중에 있어 수요자의 관심이 집중되고 있다. 광명하나바이온이 시행하고 롯데건설 컨소시엄이 시공하는 지식산업센터 ‘광명 G타워’ 내 상업시설 ‘G세븐스퀘어’가 그 주인공이다.

실제 G세븐스퀘어는 최근 영화관, 건강검진센터, 키즈카페의 입점 확정 소식을 잇따라 발표하며 기대감을 높이고 있다.

먼저 지하 1층과 지하 2층에는 멀티플렉스 영화관인 메가박스가 입점을 확정 지었다. 광명 소하지구 최초의 멀티플렉스 영화관으로, 총 6개관 746석 규모로 구성된다. 또 지하 2층에는 광명 소하지구 최초의 대형 볼링장도 들어설 예정이다.

여기에 상가에는 중앙대학교 의료원과 연계한 건강검진센터의 입점도 확정됐다. 건강검진센터는 5,160㎡규모로 구성된다. 단지는 이와 연계해 다양한 과목의 1차 의원들을 유치해 광명 소하지구를 대표하는 대규모 메디컬 상권을 형성한다는 계획이다.

이 밖에도 지하 1층과 지상 1층에는 키즈테마형 특화시설인 어린이집, 키즈카페, 어린이 도서관의 입점도 확정돼 아이들과 함께 할 수 있는 공간도 다양하게 갖춰질 예정이다.

분양관계자는 “영화관, 키즈카페 등의 문화시설은 물론이고, 건강검진센터라는 대규모 의료시설도 갖춰지는 만큼, 광명 소하지구를 대표하는 랜드마크가 될 것이란 기대감이 높아진 상황”이라며 “이에 그 효과를 누리는 상업시설에 대한 문의와 관심이 급격하게 늘고 있는 만큼, 관심이 있는 투자자는 움직임을 서두르는 편이 좋을 것”이라고 말했다.

한편, G세븐스퀘어가 구성되는 지식산업센터 광명 G타워는 경기도 광명시 소하동 1344에 지하 4층~지상 15층, 연면적 약 15만6,412㎡ 규모로 조성된다. 이중 상업시설은 지하 2층~지상 2층에 구성된다.

광명 G타워 ‘G세븐스퀘어’의 분양홍보관은 경기도 광명시 일직동 510-5번지에 위치한다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr