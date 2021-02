나경원 "쓰레기 무단투기 지역 CCTV 확대…시민 암행어사제도 도입"

'스마트 쓰레기통' 만들어

QR코드 찍고 버리도록

[아시아경제 이현주 기자] 서울시장 보궐선거에 출마한 나경원 국민의힘 예비후보는 17일 상습적으로 쓰레기가 무단 투기되는 지역에 CCTV를 더 설치하고 시민들이 투기를 감시할 수 있는 '암행어사제도'를 도입하겠다고 밝혔다.

나 예비후보는 이날 오전 '건강한 서울 브리핑'을 통해 "고성능 CCTV를 설치해서 쓰레기를 무단 투기를 하시는 분을 찾아내면 무단 투기를 조금이나마 줄일 수 있다"며 "진짜 주민들의 민원이 들어왔을 때 영상을 확인해 재발을 방지할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이어 "자율방범대와 같이 시민들이 직접 나서서 쓰레기 무단 투기 현장을 모니터링 하도록 하겠다"며 "소정의 활동비도 드려 참여를 이끌어가겠다"고 했다.

QR코드를 찍어 쓰레기를 버릴 수 있도록 하겠다고도 밝혔다. 나 예비후보는 "코드를 찍으면 쓰레기통이 열리고 정해진 주민만 이용할 수 있도록 하는 것"이라며 "쓰레기가 상습적으로 무단 투기 되는 장소에 예쁜 벤치나 조형물, 꽃밭을 만드는 것도 생각해볼 수 있다"고 덧붙였다.

