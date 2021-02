박영선 "오세훈, 하나만 생각하고 둘은 보지 않는다…늘 성급"

오세훈, 박영선에 "'달면 삼키고 쓰면 뱉는 식'의 취사선택 그만하라"

[아시아경제 허미담 기자] 박영선 더불어민주당 서울시장 예비후보가 오세훈 국민의힘 서울시장 예비후보를 향해 16일 "늘 성급하다"고 비판했다.

박 후보는 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "늘 하나만 생각하고 둘은 보지 않으신다. 10년 전 무상급식 문제로 시대를 읽지 못해 사퇴하실 때처럼"이라며 이같이 말했다.

그는 오 후보를 향해 "내용을 정확히 파악하고 상대를 존중해 주는 것도 필요해 보인다"며 "빌 게이츠는 원전 예찬론자가 아니라 원전의 위험성 때문에 이동파원자로로 불리는 차세대 원자로에 관심을 보이고 있는 것"이라고 했다.

앞서 오 후보는 박 후보가 전날 우상호 민주당 예비후보와의 TV토론 중 '탄소 중립' 공약을 설명하며 빌 게이츠를 인용한 것과 관련해 "최근 빌 게이츠가 가장 강조하는 것은 2050년까지 '탄소 제로'로 가기 위해서는 원전이 절대적으로 필요하다는 것"이라고 반박했다.

오 후보는 자신의 페이스북을 통해 "빌 게이츠의 책에도 '원전만큼 효율적이고 친환경적인 전력 생산 방법은 없다'고 쓰여 있다"며 "박 후보는 이 내용을 모르고 빌 게이츠의 말과 책을 거론한 건가"라고 지적했다.

또 그는 박 후보가 '한강 공공조망권'을 언급하며 자신의 시장 재직 시절 들어선 강변 고층아파트를 '흉물'이라 비난한 데 대해서는 "몰라도 한참 모르는 이야기고, 만약 알고도 한 말이라면 그야말로 자신에게 필요한 것만 취사선택하는 묘한 재주가 있는 게 분명하다"고 비판했다.

이어 "시장 재임 시절 전력을 쏟았던 한강 르네상스 사업의 지향점이 바로 '한강 공공성 회복 선언'이었다"고 덧붙였다.

끝으로 오 후보는 박 후보를 향해 "'달면 삼키고 쓰면 뱉는 식'의 취사선택은 제발 그만하시라"며 "박 후보의 언행 하나하나를 서울시민들은 지켜보고 있다"고 강조했다.

