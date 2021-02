[아시아경제 전진영 기자] 문재인 대통령과 더불어민주당 지도부가 오는 19일 청와대에서 간담회를 갖는다. 이번 간담회는 문 대통령의 초청으로 마련됐다.

지도부에 따르면 이번 간담회에는 이낙연 당대표, 김태년 원내대표를 비롯해 최고위원들이 참석할 것으로 전해졌다. 청와대 관계자들도 배석한다.

간담회에서는 4차재난지원금, 방역 등 코로나19 관련 문제들이 오고갈 것으로 보인다. 당 핵심 관계자는 통화에서 “코로나19로 심화된 경제 양극화 문제들과 더불어 2월 임시국회 현안 등에 대한 대화가 오고가지 않겠느냐”고 전했다.

지난해 8·29 전당대회에서 새 지도부가 꾸려진 뒤 당 지도부 전체와 문 대통령이 함께하는 자리는 이번이 처음이다.

