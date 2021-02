[오늘 장마감 분석] 52주신고가 종목 및 등락률 총정리

인공지능 투자비서 ‘AI라씨로’는 실시간으로 52주 신고가가 발생한 종목에 대한 정보를 제공한다. 해당 정보 제공 시에는 시세 특이사항 및 차트 흐름 분석과 수급 정보도 알려주고 있다. 52주 신고가를 경신한 종목은 최근 호재가 발생해 상승세를 이어나가는 경우가 많아 투자자들이 관심을 가지고 보는 정보이기 때문이다.

[2월 16일 52주 신고가 종목 현황]

#52주신고가 발생 종목 현황 (전체보기▶)

#장마감 후 52주신고가 종목 및 등락률 총정리 (상세보기▶)

AI라씨로는 장중에는 52주 신고가가 발생한 각 종목에 대한 상세 정보를 제공한다면, 장마감 후에는 오늘 52주 신고가 난 종목들의 등락률을 일목요연하게 정리하여 보여준다. 투자자들은 이를 통해 한 눈에 관련 정보를 파악하기가 용이하다.

현재 구글 플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 52주신고가 종목 관련 다양한 정보를 확인할 수 있다.

◈ 52주신고가 발생 종목 (알림받기▶)

[투자자 관심 종목]

에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 66,500 전일대비 24,900 등락률 -27.24% 거래량 30,637,649 전일가 91,400 2021.02.16 15:30 장마감 관련기사 진양곤 에이치엘비 회장 "증선위 조사 맞지만 충분히 소명 가능"에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.22%코스피·코스닥도 '설 연휴 쉬어가기'…약보합 마감(종합) close , 동방 동방 004140 | 코스피 증권정보 현재가 12,950 전일대비 2,980 등락률 +29.89% 거래량 46,645,324 전일가 9,970 2021.02.16 15:30 장마감 관련기사 쿠팡發 상한가 행진!! 아직 뜨지 않은 신규 수혜 株!! 딱! 말씀드립니다!동방, 주가 1만 2500원.. 전일대비 25.38%[AI 인기키워드 관련주 분석] #동방 #이마트 #우리기술투자 외 close , 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 781 전일대비 121 등락률 +18.33% 거래량 405,744,657 전일가 660 2021.02.16 15:30 장마감 관련기사 오늘도 적중! 러시아 백신, 대량생산 MOU 체결! 딱! 오늘만 드립니다테슬라가 생산늘려 달라고… 독보적인 ‘이 기업’ 주가상승 자부합니다.이아이디, 검색 상위 랭킹... 주가 24.24% close , 위지트 위지트 036090 | 코스닥 증권정보 현재가 2,190 전일대비 350 등락률 +19.02% 거래량 198,107,628 전일가 1,840 2021.02.16 15:30 장마감 관련기사 위지트, 주가 2205원.. 전일대비 19.84%위지트, 검색 상위 랭킹... 주가 6.82%“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close , 빅히트 빅히트 352820 | 코스피 증권정보 현재가 248,000 전일대비 21,500 등락률 +9.49% 거래량 929,720 전일가 226,500 2021.02.16 15:30 장마감 관련기사 빅히트, 이시간 주가 +8.83%.... 최근 5일 기관 17만 1970주 순매도[특징주] 빅히트, 장중 10%대 상승빅히트, 이시간 주가 -1.73%.... 최근 5일 외국인 14만 2301주 순매수 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.