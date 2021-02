홍남기 "'손실보상' 표현 검토中…'피해 지원'엔 공감"

국회 기획재정위원회 전체회의

[아시아경제 손선희 기자] 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 '코로나19 손실보상제'와 관련해 16일 "'손실보상'이란 표현이 맞는가에 대해 정부 내부에서 검토하고 있다"며 "방역조치에 따른 영업제한 등 피해에 대한 일정 부분 '지원'에 대해서는 공감한다"고 말했다.

홍 부총리는 이날 오전 국회 기획재정위원회 전체회의에 출석해 김두관 더불어민주당 의원의 '손실보상제에 찬성하나 반대하나'란 질문에 "제도화 (필요성)에는 정부도 동의한다. 내부 검토작업을 조속히 마무리해 협의하겠다"며 이같이 답했다. 정부는 부처 및 전문가로 구성된 태스크포스(TF)를 구성해 관련 내용을 검토 중이다.

홍 부총리의 발언은 손실보상제 필요성이 제기된 취지에는 공감하지만, '보상' 보다는 '피해지원'에 무게를 둔 것으로 풀이된다. 그는 "이 문제가 손실에 대한 보상인지, 피해에 대한 지원인지 문제를 같이 짚어봐야 한다"며 "손실보상법을 만든 해외 사례를 찾아봐도 없어서 더 살펴보겠다는 것"이라고 덧붙였다.

