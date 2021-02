곽상도 "방콕서 입국해 병원 진료, 文 대통령 외손자 방역지침 지켰나"

靑 질의했지만 '개인정보' 공개 거부

"국민만 방역 지키라는 거냐" 공개 질의

[아시아경제 이현주 기자] 곽상도 국민의힘 의원이 16일 "청와대도 방역 지침을 지키고 있는지 국민에게 밝혀달라"고 촉구했다.

이날 국민의힘 원내대표회의에 참석한 곽 의원은 "문재인 대통령 외손자가 방콕에서 입국해 서울대어린이 병원에서 진료를 받았다"며 이처럼 말했다.

곽 의원은 "방콕 국제학교 재학 중인 문 대통령 외손자 서 모군이 입국해야 서울대병원에 갈 수 있고 입국하면 방역지침에 따라 2주간 자가격리하도록 돼 있다"며 "면제 사유가 있으면 예외로 돼 있는데 청와대에 자가격리 대상여부, 격리면제자 여부, 자가격리실행 여부, 어느 나라에서 언제 입국 했는지 등에 대해 질의했지만 개인정보 사항으로 공개 못 한다고 회신했다"고 설명했다.

이어 "방역지침은 국민만 지키라는 거고 청 내부는 지킬 필요 없는 것"이냐며 "개인정보하며 숨지 말고 청와대부터 방역지침 잘 이행하고 있다는 자세한 해명이 나올 것으로 기대한다"고 말했다.

이어 그는 "자가격리 위반이 아니면 서울대 어린이병원 진료 예약을 누군가 도와줬을텐데 경호원을 동원하는 등 누가 도와준 것으로 보인다"며 '진료 청탁'에 대해서도 의문을 제기했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr