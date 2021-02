매일유업, 상하키친 '감자크림스프·버터치킨카레' 출시

건조하지 않은 원물을 그대로 넣어

[아시아경제 임혜선 기자] 매일유업이 15일 가정간편식(HMR) 전문 브랜드 ‘상하키친’ 신제품을 16일 출시했다.

신제품은 '감자크림스프'와 '버터치킨카레' 등 2종이다. 파우치 형태의 패키지를 사용, 포장을 개봉해 전자레인지에 데우기만 하면 되는 간편식이다. 매일 유크림을 비롯해 상하 자연치즈, 직화 로스팅 숙성카레 등을 사용했다.

감자크림스프는 큼직한 감자큐브에 리코타 자연치즈를 더했다. 스프 음용 고객이 포만감과 건더기를 선호한다는 소비자 조사를 바탕으로, 풍부한 감자큐브를 넣었다.

버터치킨카레는 숙성 카레분을 가마솥 직화로스팅 방식으로 조리했다. 고소한 버터와 토마토로 부드러우면서도 상큼한 맛을 구현했다.

출시를 기념해 매일유업 네이버 브랜드 스토어에서 상하키친 버터치킨카레 6입 구매 시 즉석밥을, 상하키친 감자크림스프 9입 구매 시 스프볼을 증정하는 이벤트를 진행한다.

한편 상하키친은 가족 모두가 안심하고 먹을 수 있는 슬로우푸드를 추구하는 가정간편식 브랜드다.

