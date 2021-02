서울 아침 최저기온이 영하 7도까지 떨어지는 등 전국 대부분 지역에 한파 특보가 내려진 16일 서울 광화문 인근 거리에서 두터운 옷차림을 한 시민들이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 기상청은 "이날 북서쪽에서 찬 공기가 유입되면서 매우 춥겠고 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠다"고 예보했다./김현민 기자 kimhyun81@

