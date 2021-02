미세먼지 집중관리구역 은평·서초·중구, '맞춤형 저감사업'

어린이집·경로당 등에 에어커튼·식물벽 설치

1차 지정한 금천?영등포?동작구도 올해 지속적으로 사업 추진

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 지난해 미세먼지 집중관리구역으로 지정한 은평?서초?중구 등 3곳에 올해 지역별 맞춤형 미세먼지 저감사업을 본격 추진한다고 16일 밝혔다.

미세먼지 집중관리구역은 어린이?노인 등이 이용하는 시설이 집중된 지역을 ‘미세먼지 집중관리구역’으로 지정하고 미세먼지 발생을 저감?관리하여 취약계층의 건강을 보호하기 위한 안심구역을 의미한다.

이들 3개 지역에는 어린이와 노인 등 취약계층의 건강을 보호하기 위해 미세먼지 노출저감사업, 미세먼지 배출저감사업이 진행된다. 구체적으로는 어린이집과 초등학교, 경로당 등 주로 취약계층이 이용하는 시설에 에어커튼, 미세먼지 쉼터, 미세먼지 알리미 등을 설치하고, 그 외 건물 옥상에 쿨루프를 설치해 실내 온도를 낮추는 등의 사업을 추진한다.

서울시는 이를 위해 사업비 총 8억 7600만원을 지원하고, 자치구에서 구비 총 1억 4600만원을 편성하는 등 사업비 약 10억 원 가량으로 사업을 본격 추진하게 된다.

아울러 앞서 미세먼지 집중관리구역 1차로 지정되어 현재 사업을 추진 중인 금천?영등포?동작구도 올해 지속적으로 사업을 진행한다. 금천구는 도로변 미세먼지 저감을 위해 관용차량과 도로변 가드레일에 흡착필터를 부착하고 취약계층이용시설 17개소에 창문 부착형 환기시설 17개 및 바닥표시등 12개를 설치할 예정이다.

영등포구는 집중관리구역에서 살수차 및 분진흡입차 운행을 확대하고 취약계층이용시설 20개 중 어린이시설 2개소에 식물벽을 설치할 예정이다. 동작구는 취약계층이용시설에 스마트 에어샤워(2개) 및 미세먼지 정보 알리미 신호등(1개)을 추가 설치할 예정이다.

서울시는 오는 8월에는 미세먼지 집중관리구역 3곳을 추가 지정할 예정이다. 이 달 중 수요조사 후 5월 현장평가와 주민의견수렴 등을 거쳐 8월에 최종 지정고시한다. 미세먼지 집중관리구역을 보다 효과적으로 운영하기 위해 취약계층 이용시설 관계자, 대기오염배출시설 대표자, 전문가 등으로 구성된 민관협의체를 구성·운영하고, 만족도 조사 및 개선사항 등을 발굴해 이를 맞춤형 미세먼지 저감사업 추진에 활용할 계획이다.

윤재삼 서울시 대기정책과장은 “서울형 미세먼지 집중관리구역 사업을 통해 체감도 높은 미세먼지 저감책으로 취약계층 등 시민의 건강을 보호하겠다”며 “지역 주민이 참여하는 대표적인 미세먼지 저감사업 모델이 될 수 있도록 시민 여러분의 지속적인 관심과 협조를 부탁드린다”고 말했다.

