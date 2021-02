우상호 "수직정원 흉물 우려" 박영선 "강변 위 주택 조망권 해쳐"(종합)

민주당 예비후보 우상호·박영선

16일 첫 TV토론회

우상호, 수직정원·21개 다핵도시 실효성 비판

박영선, 철로 지하화·주택 공급책 재원 지적

[아시아경제 구채은 기자] 4·7 서울시장 재보궐 선거에 출마한 박영선, 우상호 민주당 예비후보가 상대 부호 공약에 대해 집중검증에 나섰다.

우상호 예비후보는 박 예비후보의 핵심공약인 '수직정원'이 도시의 흉물로 변질될 수 있다고 공격했고, 박영선 예비후보는 강변 위 공공주택 건설이 한강조망권을 오히려 해칠수 있다고 지적했다.

15일 MBC '100분토론' 민주당 서울시장 경선 토론회에 출연한 우상호 예비후보는 주도권 토론에서 박 예비후보의 핵심공약인 수직정원, 21분 다핵도시의 실현가능성에 대해서 비판했다.

박 예비후보의 21분 도시 공약이란 인구 50만명을 기준으로 21분 이내 교통 거리에서 직장·교육·보육·보건의료·쇼핑·여가·문화 수요가 충족되도록 하겠다는 내용이다. 21개 다핵분산도시 마다 수직정원을 지어 환경과 주거인프라를 개선하는 내용도 들어있다.

우상호 예비후보 이 공약에 대해 "21개 다핵도시에 수직정원을 다 짓게 되면 랜드마크가 되기보다는 잘못하면 도시의 흉물로 변질할 수 있다"고 꼬집었다. 그는 "정치 지도자가 랜드마크에 집착하면 안된다"면서 "막대한 국민세금으로 (랜드마크를 만들기보다) 서민들의 어려운 삶을 해결하는 것이 우선이 되야 할 것"이라고 언급했다.

'21개 다핵도시'와 관련해서는 우 예비후보는 "서울시 대전환이 될지 서울시 대혼란이 될지 모르겠다"고 지적했다. 우 예비후보는 "(21개 다핵도시가 실현되려면) 직장을 옮겨주던가 집을 직장 주변으로 옮겨야 하는 문제인데 현재 강남 쪽에 (이미) 직장이 많이 있다"며 "(21개 다핵도시는) 25개 구청과 논의가 필요한데 혼란이 생길 수 있다"고 했다.

박영선 예비후보도 우 예비후보의 공약을 비판했다. 박 예비후보는 강변도로 위에 맨하탄 처럼 주택을 짓겠다는 우 예비후보의 주택공약에 대해 "맨하탄과 서울은 구성부터 다르다"고 짚었다.

우상호 예비후보는 강변북로와 철로를 지하화하고 인공부지로 덮어 그 위에 공공임대주택 16만호를 건설하겠다는 공약을 내놨다. 구체적으로는 ▲청년 공공임대(최장 10년·10평대) ▲신혼부부 공공전세(최장 20년·20평대) ▲장년 공공자가(최장 30년·30평대)를 보급하겠다고 말했다. 강변북로 위에 주택을 지어 공급문제를 해결하겠다는 내용이 가장 핵심이다.

이에 대해 박 예비후보는 "서울은 남산이 있기 때문에 스카이라인이 중요한데 맨하탄은 다 고층건물이다. 한강 조망권의 공공성을 해칠 수 있다"고 했다.

그는 "(잘못하면) 질식할 것 같은 서울이 될 수 있다"고 언급했다. 박 예비후보는 "오세훈 전 서울시장이 (재임시기) 강변에 고층아파트를 지었는데 지금 보면 흉물이 됐고, 서울에 잘못된 건축이라고 지적받는다. 그것을 반복할 수 있다"고 언급했다.

철로 위에 주택공급을 하겠다는 우 예비후보의 공약에 대해서도 "기차가 안다닐 때 지어야 하기 때문에 공기도 굉장히 길어지고 평당 건축비도 지금 생각하는 것과는 차이가 있을 수 있다"고 말했다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr