삼성증권, 업계 첫 ESG 인증 채권발행

[아시아경제 박지환 기자] 삼성증권이 업계최초로 ESG 등급인증 채권발행에 나선다.

15일 삼성증권은 NICE신용평가의 ESG 인증평가 중 녹색채권 최우량 등급인 'Green1'을 받아 오는 25일 5년 만기 700억원 규모의 ESG 채권을 발행할 예정이라고 밝혔다.

삼성증권이 받은 'Green1' 등급은 외부검토 유형(검토의견, 검증, 인증, 평가등급 부여) 중 평가등급 부여에 해당하며 일반적 ESG인증을 받는 것보다 까다로운 심사과정을 거쳐 진행됐다.

이번에 받은 삼성증권이 받은 채권등급은 NICE신용평가가 수립한 'ESG인증평가 방법론'에 따라 '친환경 및 기후변화 위기 대응 사업분야에 투자할 목적으로 발행하는 채권'인 녹색채권에 대한 등급 중 가장 높은 등급이다.

삼성증권 관계자는 "취득이 어려운 등급에 도전해 받은 것 자체가 삼성증권의 ESG 경영에 대한 진정성을 보여주는 것"이라며 "앞으로도 이런 노력들을 통해 고객과 주주들로 ESG 경영 관련 신뢰를 높이는데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

삼성증권은 ESG 채권을 통해 조달한 자금을 미국 미드스트림(Midstream) 사업 및 프랑스 태양광 발전 사업에 관련한 기지분 매입분에 대한 차입금의 차환에 활용할 예정이다.

