2·4 대책..박영선 "신혼부부 정책 보완" 우상호 "인허가 신속 처리"

민주당 서울시장 경선

2·4 부동산 공급대책 질문에

박영선 "신혼부부, 청년대책 보완할 것"

우상호 "신속한 인허가 처리 전담팀 만들 것"

[아시아경제 구채은 기자] 4·7 서울시장 재보궐 선거에 출마한 박영선 민주당 예비후보가 2·4 공급대책에 대해 "신혼부부와 청년을 위한 맞춤형 주택 보완책을 내놓겠다"고 말했다. 우상호 민주당 예비후보는 "정부와 보조를 맞춰 신속하게 사업이 인허가 되도록 하겠다"고 언급했다.

15일 MBC '100분토론' 민주당 서울시장 경선 토론회에 출연한 박영선 예비후보는 2·4 주택공급대책과 관련해 "공급을 늘리겠다는 대변화를 예고한 후 실행한 정부 정책"이라고 평가했다.

박 예비후보는 "다만 한가지 빠진 것은 신혼부부와 청년을 위한 맞춤형 주택 보완책이 필요하다고 본다. 보완책을 내놓을 것"이라고 언급했다.

그는 또 "라이프스타일이 바뀌면서 주택에 보급수보다 1인 가구수가 늘고 있다"면서 "그렇게되면 부동산의 수요와 공급이 맞지 않는데 1인가구와 2인가구의 주택 20평형에서 25평형 주택을 21분 그린 다핵도시에 지을 것"이라고 말했다.

우상호 예비후보도 "공급확대는 획기적인 정책"이라면서 "말이 30만호(공급이)지 (실현되면) 서울에 부동산 안정에 기여할 것"이라고 평가했다.

우 예비후보는 "제 공약인 16만호 주택공급과 궤를 같이 하는 정책"이라면서 "이 정책이 성공하기 위해서는 인허가권을 쥔 서울시장이 정부와 보조를 맞추는 게 중요할 것"이라고 밝혔다.

그는 "인허가를 미루고 주민 설득을 못하면 많은 갈등을 노정할 수 있다"면서 "공공주택공급론을 갖고 있기 때문에 서울시에 전담팀을 만들어 인허가 처리가 신속하게 진행될 수 있도록 반대하는 분을 설득하고 빨리 처리가 되도록 할 것"이라고 했다.

