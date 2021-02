[종합] 우상호 '박원순 롤모델' 논란에…"성범죄 부정하는 건가" 野 맹공

우 후보, 박 전 시장 두고 "내 혁신의 롤모델"

"후보 사퇴시켜야", "정신나간 후보" 野 비판

[아시아경제 임주형 기자] 야권이 4·7 서울시장 보궐선거 출마를 선언한 우상호 더불어민주당 예비후보를 향해 비판을 쏟아냈다. 앞서 우 후보가 고(故) 박원순 전 서울시장을 두고 '롤모델'이라고 표현한 뒤, 피해자 2차가해 논란이 불거지면서다.

우 후보는 지난 10일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "박원순 시장은 내게 혁신의 롤모델이었고, 민주주의와 인권을 논하던 동지였다"며 "박 시장의 정책을 계승하고 그의 꿈을 발전시키는 일에 앞장서겠다"고 강조한 바 있다.

이에 대해 제1야당인 국민의힘은 '즉각 사과하고 후보에서 사퇴하라'는 취지로 우 후보를 비판했다. 성폭력 피해자에 대한 2차가해라는 지적이다.

홍종기 국민의힘 부대변인은 15일 논평에서 "민주당이 정상적인 정당이라면 즉시 우상호 후보의 발언을 사과하고 그를 후보에서 사퇴시켜야 한다"며 "그렇지 않으면 민주당 전체가 박원순 전 시장의 성폭력 범죄를 부정하고 앞으로도 서울시민에게 범죄자의 유산으로 인한 부담을 지우겠다고 자인하는 것"이라고 주장했다.

그러면서 "더 심각한 문제는 우상호 후보 발언의 기저에 법원도 인정한 박 전 시장의 성폭력 범죄를 근본적으로 부정하려는 의도가 깔려 있다는 점"이라고 지적했다.

국민의당 또한 비판의 목소리를 높였다. 안철수 국민의당 대표는 이날 최고위원회의에서 "지금 여당이 해야 할 일은 두 전임 시장의 성범죄로 치러지는 보궐선거에 뻔뻔하게 후보를 내려 하는 짓을 통렬하게 반성하고 범죄 피의자 시장이 롤모델이라는 정신 나간 후보를 즉각 사퇴시키는 것"이라고 강도 높게 비판했다.

이어 "이것마저 하지 않는다면 여당의 자격도 없고, 공당의 지위도 어울리지 않는 정치 모리배 집단"이라고 강조했다.

우 후보의 이른바 '롤모델 발언'을 두고 야권의 비판이 커지는 가운데, 우 후보는 이날 해당 발언에 대해 '피해자와 유가족을 위로하고 싶었다'는 취지로 해명하고 나섰다.

우 후보는 이날 CBS라디오 '김현정의 뉴스쇼'에 출연한 자리에서 자신이 지난 10일 쓴 글에 대해 "(박 전 시장 유가족) 강난희 여사가 슬픔에 잠겨 있는 글을 써서 위로하는 취지로 글을 쓴 것"이라고 설명했다.

또 "피해자가 정상적 복귀를 할 수 있도록 하는 일을 돕겠다고 20여 차례 했었다"며 "박 전 시장 잘한 정책은 계승하고, 잘못된 정책이나 부족한 것은 보완하겠다고 말하지 않았나. 그 연장선에 있는 얘기"라고 강조했다.

이날 방송에서 진행자가 '롤모델이라는 표현은 그 인물 전체적인 것을 선망할 때 쓰는 말 아닌가'라고 질문하자 "내가 말한 것은 혁신의 롤모델"이라며 "이분의 인생 전체가 롤모델이라는 것은 아니다"라고 반박했다.

그러면서 "피해자가 당한 상처에 대한 공감을 갖고 있고, 근본적 재발 대책을 만들고 정상적 생활에 복귀할 수 있도록 돕는 일은 최선을 다할 것"이라면서도 "유가족은 또 무슨 죄가 있겠나. 유가족 위로한 것 그 자체를 가지고 상처받지 않길 바란다"고 당부했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr