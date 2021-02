[AI 인기키워드 관련주 분석] #동방 #이마트 #우리기술투자 외

AI투자비서 라씨로는 매일 주식 투자자들이 포털에서 많이 검색하는 키워드와 관련된 종목을 분석해서 제공한다. 인기검색어는 지금 시장의 관심이 어디로 쏠리는지 즉각적으로 알 수 있어 테마보다 한발 더 빠르게 대응하기 원하는 투자자들의 관심이 높은 정보다.

[2월 15일 투자자인기키워드와 관련주]

라씨로(Rassiro) 빅데이터 분석에 따르면, 2월 15일 오전 투자자들은 쿠팡, 비트코인, 반도체, 이재명 관련된 종목에 관심이 높은 것으로 나타났다.

본 정보는 AI 분석 기술로 증권 커뮤니티 글에서 인기 키워드 관련 종목을 추출한 결과이다. 이에 투자자들이 많이 검색한 실시간 인기키워드는 매일 아침 9시 20분 라씨로웹 또는 구글플레이스토어에서 AI라씨로 앱을 다운 받으면 해당 정보가 나왔을 때 실시간으로 알림을 받을 수 있다.

[투자자 관심 종목]

삼성전자, 이아이디, 이트론, HMM, 동방

