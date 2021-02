[아시아경제 이정윤 기자] 서울의 한 오피스텔에서 배달기사가 자신의 성기를 여성 주민에게 노출하고 달아나는 사건이 발생해 경찰이 수사에 나섰다.

15일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 공연음란 혐의로 배민라이더스 소속 배달기사 A씨를 추적하고 있다.

A씨는 설 당일인 지난 12일 송파구 문정동의 한 오피스텔에서 엘리베이터를 함께 탄 여성 주민에게 성기를 노출한 혐의를 받는다. A씨는 헬멧을 착용하고 있어 얼굴을 모두 가렸고 범행 직후 배달의민족(배민) 로고가 그려진 오토바이를 몰고 도주한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 "배민 측에 해당 기사의 신상정보 제공을 요청하는 한편, 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 확보해 수사를 벌이고 있다"고 말했다.

