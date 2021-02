데이비(DAYBE), 100매 하트패드 ‘진정 수분 순면 패드’ 와디즈 출시

- 항상 소비자의 입장에서 간편한 사용성과 진정성 있는 레시피 개발에 집중

- 2월16일, 신제품 ‘데이비 수분진정패드’ 와디즈 런칭

데일리 코스메틱 브랜드 데이비(DAYBE)가 장시간 마스크로 예민해진 피부를 진정시켜줄 수 있는 신제품 ‘진정 수분 순면 패드’(이하 수분진정패드)를 16일 펀딩 플랫폼 ‘와디즈’를 통해 출시했다고 밝혔다.

신제품 수분진정패드는 ‘100매 대용량 + 대형 하트패드’라는 사용성과 피부 안과 겉을 동시에 촉촉하게 해줄 수 있는 이중보습, 피부진정, 피부결개선 등에 대해 6가지 임상을 진행했다는 설명이다.

이 제품은 수분보충과 피부진정에 도움을 주는 수퍼센텔라™, Natural Snow White, 6중 히알루론산 및 엑토인을 포함해 전체 EWG Green 등급의 성분과 친환경 순면패드를 사용했고 출시에 앞서 제품력 검증을 위해 임상시험과 소비자 평가단를 진행했다고 한다.

브랜드 측에 따르면 임상의 경우 피시험자의 안면부에 직접 사용해 피부 진정, 피부 보습, 피부결개선 등에 대한 6가지 인체 적용 테스트를 실시해 개선효과를 보였고, 평가단 또한 우리나라 대표 뷰티 플랫폼인 ‘화해’와 ‘글로우픽’에 의뢰해 운영했으며 높은 만족도를 얻은바 있다고 설명했다.

브랜드 관계자는 “당 브랜드는 소비자를 생각한 간편한 사용성과 진정성 있는 레시피 개발에 집중하는 브랜드”라며, “작년 안개분사 형태의 ‘데이비 캄 UV 블럭 선미스트’를 출시해 소비자들로부터 관심을 받은바 있다.”고 말했다.

이어 “와디즈는 스타트업 크라우드 펀딩 유통 플랫폼으로서 까다로운 입점 절차와 엄격한 심사과정을 거친 제품만을 선별해 고객에게 판매한다”며 “특히 뷰티 카테고리의 경우 경쟁이 치열할 뿐 아니라 제품의 효능효과에 대한 광고 심사가 까다로워 철저한 증빙을 거친 제품만이 고객을 만날 수 있다”고 덧붙였다.

한편, 해당 브랜드는 와디즈 오픈 알림 신청 및 펀딩에 참여한 고객 중 추첨을 통해 ‘아이폰 12 mini’ 와 ‘LG 프라엘 갈바닉 이온 부스터’를 증정하는 행사도 진행 중이다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr